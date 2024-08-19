Блинкен видит в этом последнюю возможность для прекращения огня в Газе.

В настоящий момент переговоры могут стать лучшим или последним шансом вернуть заложников, установить перемирие и направить все стороны на путь долговременного мира и безопасности, заявил Блинкен перед встречей с Нетаньяху, премьер-министром Израиля. В соответствии с директивами Байдена Блинкен был отправлен, чтобы заключить сделку и, в конечном итоге, пересечь финишную черту этого соглашения.

Сроки поджимают для заключения соглашения. Блинкен подчеркнул важность избегать любых действий, которые могли бы поставить под угрозу сделку и эскалировать конфликт в более напряженные регионы. Президент Герцог выразил мнение, что основная гуманитарная цель - добиться освобождения заложников, удерживаемых в Газе.

Блинкен совершил свою девятую поездку в ближневосточный регион с тех пор, как начался десятимесячный конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС в Газе. После бесед с президентом Герцогом, премьер-министром Нетаньяху и министром обороны Галантом Блинкен планирует встретиться с египетскими лидерами вTuesday.

В Каире в течение недели возобновятся переговоры о перемирии и освобождении заложников, которые были приостановлены в Дохе в пятницу. США представили свежий компромиссный план Израилю и ХАМАС несколько дней назад. Совместное заявление посредников (США, Египет и Катар) сообщает, что предложение преодолевает "разногласия".

Президент Байден выразил оптимизм на выходных, заявив, что стороны ближе, чем когда-либо, к соглашению. В воскресенье Байден продолжил поддерживать переговоры. "Мы не сдаемся", - сказал он, "соглашение все еще возможно". Израильские переговорщики выразили "осторожный оптимизм" после завершения первоначальных переговоров.

Лидер оппозиции Лапид призвал Нетаньяху воспользоваться этой возможностью и освободить заложников. Однако члены право-wing правительства Нетаньяху выступают против перемирия. ХАМАС, который не участвовал в переговорах в Дохе, обвинил Нетаньяху в очередной раз в помехе усилиям посредников.

Конфликт в Газе разгорелся после массированного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Согласно израильским данным, погибли 1198 человек, а 251 человек были взяты в заложники в Газе. С тех пор Израиль провел масштабные военные операции в Газе. По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, зафиксировано более 40 000 смертей, но эта цифра не может быть независимо подтверждена.

Израильские войска были развернуты в понедельник в южных и центральных районах сектора Газа. В течение 24 часов ВВС нанесли удары по более чем 45 "террористическим целям" по всей палестинской территории.

ХАМАС и радикальная исламская организация "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за предотвращенное нападение в Тель-Авиве в воскресенье вечером. В результате взрыва погиб один человек и еще один был ранен. Группы угрожали Израилю, обещая дальнейшие атаки.

Блинкен подчеркнул перед Нетаньяху, что использование этой возможности для переговоров может стать как лучшим шансом на освобождение заложников и установление мира, так и последним шансом перед дальнейшим обострением конфликта. Позже президент Лапид призвал Нетаньяху воспользоваться этой возможностью, освободив заложников, и не упустить этот потенциальный прорыв.

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