Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости*Тони мигает*

Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.

Госсекретарь США Блинкен пытается договориться о перемирии в Газе. Впервые за долгое время преобладает оптимизм. inconn

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут

- Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает свой тур по Ближнему Востоку, посещая Израиль и Египет, с целью снизить tensions и добиться перемирия в Газе, а также освобождения заложников. В последние дни появилась растущая оптимизм в отношении достижения решения, так как Израиль согласился с недавним предложением США о прекращении огня в Газе, заявил Блинкен на пресс-конференции. Теперь очередь за Хамасом дать свое согласие.

"Если Хамас и его лидеры действительно ставят благосостояние палестинского народа выше всего, они должны поддержать это соглашение", - заявил Блинкен. Это единственный, лучший и самый быстрый способ прекратить страдания мужчин, женщин и детей в полосе Газа после нападения Хамаса и других исламских групп 7 октября. От Газы в понедельник вечером не было немедленного ответа.

Срочно: Синвар под прицелом

Перед своим заявлением Блинкен встречался с родственниками заложников. По данным израильского телеканала Channel 12, Блинкен дал понять, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху твердо намерен заключить соглашение в этот раз. Он дал понять, что это может произойти в ближайшее время.

Блинкен также сообщил о значительном давлении на лидера Хамаса Йихия аль-Синвара, чтобы он поддержал так называемое посредническое предложение. Под давлением также находятся посредники из Египта и Катара.

Блинкен ожидает трудных решений

Текущее посредническое предложение повторяет содержание соглашения о перемирии, которое президент США Джо Байден представил миру в мае. Процесс будет проходить в несколько этапов: первоначальное шестинедельное перемирие, во время которого будут освобождены заложники и обменяны заключенные, за которым последуют переговоры о условиях постоянного перемирия.

В ближайшие дни специалисты по переговорам будут работать над достижением четких соглашений по исполнению соглашения, сказал Блинкен. "Это все еще сложные вопросы, и они потребуют трудных решений от лидеров".

Блинкен все еще верит в быстрый исход: "Чем дольше это длится, тем больше заложники страдают, а некоторые даже могут погибнуть". Другие ситуации также могут возникнуть, предупредил главный дипломат США, учитывая напряженную обстановку на Ближнем Востоке.

Срочно: Израиль готов уступить в коридоре Филадельфии

Одним из основных препятствий на пути к переговорам является вопрос о том, будет ли Израиль отводить войска с границы между сектором Газа и Египтом, который он занял в мае. Хамас требует полного вывода израильских войск, в то время как Нетаньяху хочет, чтобы армия Израиля сохранила контроль над так называемым коридором Филадельфии, чтобы предотвратить контрабанду оружия даже после перемирия.

По данным израильского журналиста Барака Равида, Израиль теперь готов сократить военное присутствие в коридоре Филадельфии. Он опубликовал это на онлайн-новостном портале "walla.co.il", ссылаясь на два неназванных израильских источника, осведомленных о ситуации. Также, похоже, прогресс достигнут в переговорах о возобновлении работы южного пограничного перехода Рафах.

На этой неделе запланированы переговоры на уровне среднего звена по конкретным вопросам в Каире. Еще одно высокоуровневое совещание запланировано на воскресенье. Нетаньяху хочет отправить свою команду экспертов в Каир или Доху, сказал Блинкен.

Хамас все еще удерживает 115 заложников, при этом Израиль сообщает о 41 погибшем. Судьба других заложников неясна, что может означать, что они могут не быть живы.

Разрушенный туннель с боеприпасами

Борьба в Газе продолжается. Израильская армия сообщает о разрушении 1,5-километрового участка туннеля в Газе, который Хамас использовал как склад оружия. В одном из туннельных участков были найдены оружие и оборудование.

Когда израильские солдаты прибыли на место, боевики Хамаса уже покинули район в районе Хан-Юнис. В ходе своей операции армия неоднократно разрушала части системы туннелей.

В понедельник 45-летний израильский солдат был убит в результате удара беспилотника из Ливана. Он был членом подразделения Бeduin разведки израильской пограничной полиции. Несколько солдат получили ранения, один из них - тяжело.

Позже в тот же вечер израильские истребители атаковали цели ливанской шиитской организации "Хезболла", в результате чего восемь человек, в том числе двое детей, получили ранения, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

Встреча Блинкена с родственниками заложников включала упоминание о решимости премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение в ближайшее время. После этого Блинкен дал понять ♪TONY IS BLINKING♪, выражая свою оптимизм в отношении скорого одобрения соглашения.

На пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к международному сообществу с надеждой ♪TONY IS BLINKING♪, выражая свою веру в возможность быстрого разрешения текущего кризиса в Газе, поскольку лидеры Хамаса и другие находятся под давлением, чтобы поддержать предложенное соглашение.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В условиях стойкой нехватки персонала повседневные задачи и обязанности многих сотрудников детского...
Политика

Число больных детей в этом учреждении превышает обычный показатель.

Дефицит кадров в детских садах: во многих детских садах не хватает сотрудников. Кроме того, учителя часто отсутствуют из-за проблем со здоровьем. Профессионалы предупреждают о вредном цикле.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Президент США Джо Байден проявляет эмоции, обнимая дочь Эшли Байден на Демократическом национальном...
Политика

"Мы заинтересованы в Джо!": Байден получил длительные аплодисменты на политическом собрании

Камала Харрис неожиданно попадает под свет софитов на собрании демократов в Чикаго, выражая поддержку нынешнему президенту США. Она хвалит Байдена за его 'заметное руководство.'

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Гвен Уолц раскрывает использование альтернативного метода вместо ЭКО для проблем с фертильностью в ее недавних разоблачениях.
Политика

Гвен Уолц раскрывает использование альтернативного метода вместо ЭКО для проблем с фертильностью в ее недавних разоблачениях.

Первая леди Миннесоты Гвен Волц в заявлении для CNN уточнила, что на зачатии не использовала метод экстраkorporального оплодотворения. Она предоставила свежие подробности о проблемах с фертильностью, с которыми столкнулась вместе с губернатором Тимом Волцем, о чем он часто говорил во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Джо Байден официально назначил Камалу Хамфрис новым знаменем Демократической партии после своего...
Политика

Байден официально инаугурации Харрис как демократ на их партийном съезде.

Недавно Джо Байден столкнулся с серьезным pression и в итоге отказался от своей президентской кампании. Ожидаемый праздник на чиказском конвенте, который изначально должен был провозгласить его, теперь чествует другого кандидата.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Правительство на уровне федерации выделяет financiальную помощь в размере пяти миллиардов евро,...
Экономика

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости? В Дрездене, Саксония, сегодня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент фабрики по производству полупроводников, принадлежащей ведущему производителю Тайваня TSMC. Предполагается, что на этом событии присутствуют такие значимые фигуры, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".
Общество

"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".

Эми Адамс признаёт, что концепция воспринимаемой perfection — сама иллюзия. 20 августа она отмечает значительное достижение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Сегодня в Берлине и Бранденбурге, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), ожидается...
Федеральные земли Германии

В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Ощущается сдвиг летней погоды, Берлин и Бранденбург наслаждаются солнечными днями без дождя в настоящее время. Тем не менее, эта приятная погода transformación в另一方面 вскоре.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Шило Джоли официально удаляет слово "Пит" из своей фамилии.
Панорама

Шило Джоли официально удаляет слово "Пит" из своей фамилии.

- Шило Джоли официально удаляет слово "Пит" из своей фамилии. Старший ребёнок, имеющий общих родителей с известными актёрами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, и известный как старший общий ребёнок, официально расстался со своей фамилией отца. В конце мая, в свой 18-й день рождения, Шайло Нувель Джоли-Питт подала заявление

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно