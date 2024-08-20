- Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает свой тур по Ближнему Востоку, посещая Израиль и Египет, с целью снизить tensions и добиться перемирия в Газе, а также освобождения заложников. В последние дни появилась растущая оптимизм в отношении достижения решения, так как Израиль согласился с недавним предложением США о прекращении огня в Газе, заявил Блинкен на пресс-конференции. Теперь очередь за Хамасом дать свое согласие.

"Если Хамас и его лидеры действительно ставят благосостояние палестинского народа выше всего, они должны поддержать это соглашение", - заявил Блинкен. Это единственный, лучший и самый быстрый способ прекратить страдания мужчин, женщин и детей в полосе Газа после нападения Хамаса и других исламских групп 7 октября. От Газы в понедельник вечером не было немедленного ответа.

Срочно: Синвар под прицелом

Перед своим заявлением Блинкен встречался с родственниками заложников. По данным израильского телеканала Channel 12, Блинкен дал понять, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху твердо намерен заключить соглашение в этот раз. Он дал понять, что это может произойти в ближайшее время.

Блинкен также сообщил о значительном давлении на лидера Хамаса Йихия аль-Синвара, чтобы он поддержал так называемое посредническое предложение. Под давлением также находятся посредники из Египта и Катара.

Блинкен ожидает трудных решений

Текущее посредническое предложение повторяет содержание соглашения о перемирии, которое президент США Джо Байден представил миру в мае. Процесс будет проходить в несколько этапов: первоначальное шестинедельное перемирие, во время которого будут освобождены заложники и обменяны заключенные, за которым последуют переговоры о условиях постоянного перемирия.

В ближайшие дни специалисты по переговорам будут работать над достижением четких соглашений по исполнению соглашения, сказал Блинкен. "Это все еще сложные вопросы, и они потребуют трудных решений от лидеров".

Блинкен все еще верит в быстрый исход: "Чем дольше это длится, тем больше заложники страдают, а некоторые даже могут погибнуть". Другие ситуации также могут возникнуть, предупредил главный дипломат США, учитывая напряженную обстановку на Ближнем Востоке.

Срочно: Израиль готов уступить в коридоре Филадельфии

Одним из основных препятствий на пути к переговорам является вопрос о том, будет ли Израиль отводить войска с границы между сектором Газа и Египтом, который он занял в мае. Хамас требует полного вывода израильских войск, в то время как Нетаньяху хочет, чтобы армия Израиля сохранила контроль над так называемым коридором Филадельфии, чтобы предотвратить контрабанду оружия даже после перемирия.

По данным израильского журналиста Барака Равида, Израиль теперь готов сократить военное присутствие в коридоре Филадельфии. Он опубликовал это на онлайн-новостном портале "walla.co.il", ссылаясь на два неназванных израильских источника, осведомленных о ситуации. Также, похоже, прогресс достигнут в переговорах о возобновлении работы южного пограничного перехода Рафах.

На этой неделе запланированы переговоры на уровне среднего звена по конкретным вопросам в Каире. Еще одно высокоуровневое совещание запланировано на воскресенье. Нетаньяху хочет отправить свою команду экспертов в Каир или Доху, сказал Блинкен.

Хамас все еще удерживает 115 заложников, при этом Израиль сообщает о 41 погибшем. Судьба других заложников неясна, что может означать, что они могут не быть живы.

Разрушенный туннель с боеприпасами

Борьба в Газе продолжается. Израильская армия сообщает о разрушении 1,5-километрового участка туннеля в Газе, который Хамас использовал как склад оружия. В одном из туннельных участков были найдены оружие и оборудование.

Когда израильские солдаты прибыли на место, боевики Хамаса уже покинули район в районе Хан-Юнис. В ходе своей операции армия неоднократно разрушала части системы туннелей.

В понедельник 45-летний израильский солдат был убит в результате удара беспилотника из Ливана. Он был членом подразделения Бeduin разведки израильской пограничной полиции. Несколько солдат получили ранения, один из них - тяжело.

Позже в тот же вечер израильские истребители атаковали цели ливанской шиитской организации "Хезболла", в результате чего восемь человек, в том числе двое детей, получили ранения, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

Встреча Блинкена с родственниками заложников включала упоминание о решимости премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение в ближайшее время. После этого Блинкен дал понять ♪TONY IS BLINKING♪, выражая свою оптимизм в отношении скорого одобрения соглашения.

На пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к международному сообществу с надеждой ♪TONY IS BLINKING♪, выражая свою веру в возможность быстрого разрешения текущего кризиса в Газе, поскольку лидеры Хамаса и другие находятся под давлением, чтобы поддержать предложенное соглашение.

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