- Благодарность за соседнюю комнату

Джулианна Мур (63) и Тильда Суинтон (63) блистательно исполнили свои роли на вечернем показе фильма «Комната напротив» Педро Альмодовара (74) на Венецианском кинофестивале 2 сентября. Зрители приветствовали фильм стоячей овацией, длившейся 17 минут, как сообщает авторитетное издание «Variety». Это был самый продолжительный аплодисмент в истории престижного кинофестиваля.

Режиссер и его музы празднуют победу

По окончании фильма испанский режиссер страстно поцеловал своих главных героинь Суинтон и Мур, а затем, как чемпионы бокса, поднял их руки вверх. Вместе они спустились по лестнице Большого театра «Сала Гранде», вызывая дополнительные 14 минут аплодисментов, общась с восторженными поклонниками в зале.

На красной ковровой дорожке главные героини также блистали. Суинтон появилась в модном светлом костюме Chanel с длинным пиджаком, а Мур - в сверкающем золотом платье с блестками, переливавшемся под мокрым от дождя небом. Несмотря на вечерний дождь, они оставались невозмутимыми.

По данным «Variety», аплодисменты в честь «Комнаты напротив» превзошли аплодисменты в честь фильмов «Бруталист» Брэндона Корбета (12 минут), «Мария» Пабло Лarraína (восемь минут) с Анджелиной Джоли в роли оперной певицы Марии Каллас и «Порядок» Джастина Курзеля (семь минут), криминальной драмы 1980-х годов с Джудом Лоу в главной роли.

Фильм о двух старых друзьях

«Комната напротив» - первый англоязычный полнометражный фильм Альмодовара. Мур играет известную писательницу Ингрид, которая возрождает свою дружбу с умирающей бывшей подругой Мартой (Суинтон). Угрожающее здоровью Марты состояние заставляет Ингрид также столкнуться со своей собственной смертностью. Драма выйдет в немецких кинотеатрах 24 октября.

После триумфальной победы на Венецианском кинофестивале Джулианну Мур и Тильду Суинтон пригласили посетить несколько кинофестивалей в Венеции, где они продемонстрировали свой блестящий актерский талант в фильме «Комната напротив» Педро Альмодовара.

Международное признание «Комнаты напротив» продолжается, и зрители с нетерпением ждут очередной стоячей овации на различных кинофестивалях в Венеции.

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