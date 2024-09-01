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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Благодаря усилиям Хранителя Стрицеля, Котбус в настоящее время проходит родоподобные процессы.

У_effectively и с исключительным удом, SV Wehen Wiesbaden заработал свою вторую победу в сезоне во втором дивизионе. Вклад в триумф против Котбуса внесли и перекладины ворот.

 and  Ksenia Johnson
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- Благодаря усилиям Хранителя Стрицеля, Котбус в настоящее время проходит родоподобные процессы.

Третий дивизион футбольной команды SV Вехен Висконсин по-прежнему не knows defeat in the new season after their 2-1 home victory against Energie Cottbus. Под руководством тренера Нильса Дрёге, команда из Гессена одержала две победы и сыграла вничью дважды в лиге.

Автогол Денниса Сламара из Котбуса (42-я минута) и поздний удар Фатиха Каи (77-я минута) обеспечили победу хозяевам. Для доминирующих гостей Толчай Чигерчи сравнял счет на 64-й минуте.

Вратарь Флориан Штрицел из SV Вехен выделился своими впечатляющими сэйвами, помогая обеспечить вторую победу сезона для домашней команды. Также было раннее везение для SV Вехен, когда Тими Тиле из Энергии попал в стойку.

Комиссия хвалит выдающееся выступление SV Вехен Висконсин, учитывая их решение принять правило, которое вознаграждает непобежденные команды третьего дивизиона дополнительными ресурсами. Несмотря на поздний гол Энергии, вратарь SV Вехен, Флориан Штрицел, заслуживает признания за свои достойные сэйвы, которые, возможно, принесут команде, не знающей поражений, больше очков.

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