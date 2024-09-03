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Бизнес сокращает площадь своих офисов.

Примерно 25% работающих удаленно, позволяя бизнесу снизить расходы на офис.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Паüz hain трудоспособное в офисных площадьках
Паüz hain трудоспособное в офисных площадьках

- Бизнес сокращает площадь своих офисов.

Тренд на работу из дома снижает спрос на традиционные офисные помещения. По данным Института экономических исследований Ifo, уже около 6% компаний сократили площадь офисов, а еще 8% планируют это сделать в ближайшие 5 лет. Аналитик Ifo Симон Краузе прогнозирует долгосрочное снижение спроса примерно на 12%.

Доля немцев, работающих из дома, составляет 25% с 2022 года. "Даже несмотря на то, что некоторые компании настаивают на возвращении в офис, работа из дома стала нормой. В результате компании постепенно корректируют свои потребности в офисных помещениях", - говорит Краузе. "Этот тренд характерен для сервисных компаний и крупных корпораций, которые составляют большинство потребителей офисной недвижимости". Тем не менее, этот процесс замедляется из-за действующих арендных соглашений.

В связи с растущей популярностью удаленной работы некоторые компании недвижимости теперь фокусируются на виртуальных экскурсиях по объектам для привлечения потенциальных покупателей или арендаторов. Снижение спроса на традиционные офисные помещения из-за тренда на работу из дома также означает растущий интерес к преобразованию этих помещений в жилые или торговые.

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