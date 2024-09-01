- Бюрократическая бюрократия тормозит темпы экономического роста.

Экономическая ситуация вынуждает администрацию земли, ориентированную на уголь и зеленые технологии, ускорить сокращение корпоративных обязательств. Как заявил Кристиан Эрбе, президент Палаты промышленности и торговли земли Баден-Вюртемберг (BWIHK) в Штутгарте агентству Дойче Прессе-Агентур, "Быстрое административное сокращение - это настоящий бесплатный стимул для экономики, который не добавляет дополнительных затрат государству".

Эта мера также принесет дополнительные временные преимущества на аналогичных административных уровнях, которые могут быть использованы более разумно в других местах. По словам Эрбе, корпоративные нагрузки от многочисленных регуляций в юго-западной части достигли угрожающего уровня. "Бесчисленные часы и соответствующие человеческие ресурсы требуются просто для соблюдения стандартов".

Эрбе призывал к постоянной цифровизации. "Каждое требование к рукописной форме также может быть выполнено электронно. Каждое взаимодействие с властями должно быть полностью электронным, а каждая процедура должна быть полностью цифровой". Одновременно Эрбе предложил, чтобы каждый разрешительный документ считался выданным, если ответственный орган не принял решение по заявке в течение восьми недель. "Поданные документы считаются полными, если ответственный орган не запросил дополнительные документы в течение четырех недель". И каждая обязанность по представлению доказательств, отчетов и документов может быть выполнена путем представления самоутверждения. Проверки должны быть случайными.

Согласно Министерству экономики в Штутгарте, около 90 процентов административных затрат обусловлены Европейским Союзом или федеральным правительством. Десять процентов приходится на землю и муниципалитеты. Точных цифр о бремени в юго-западной части из-за лабиринта регуляций нет. В 2023 году годовые административные затраты экономики составили примерно 66 миллиардов евро, как видно из ответа федерального правительства на парламентский запрос.

Эрбе вновь призвал зелено-черную администрацию избегать дополнительных нагрузок на землю. В качестве примера он привел спорный Закон о равном обращении. "Такой закон будет прямо противоречить целям сокращения. Я настоятельно призываю правительство земли также прислушаться к советам специально созванного совета по контролю за нормами. У нас теперь совершенно другие времена!"

Совет по контролю за нормами также предупредил, что создание дополнительного офиса уполномоченного при existing anti-discrimination office и планируемая ежегодная отчетность приведут к дальнейшей бюрократии и сопутствующим дополнительным затратам.

Хвала упрощению регулирования

Граждане смогут легче защищать себя от дискриминации со стороны властей в будущем, согласно планам правительства. Право на равное обращение будет применяться и в налоговой, и в иммиграционной службе, и в полиции.

Глава BWIHK также похвалил усилия политиков по сокращению толщины регуляций. "Правительство земли, безусловно, предложило несколько светлых пятен для наших компаний перед летними каникулами". Он положительно оценил, в частности, то, что административное регулирование закупок земли было урезано по части удобства использования, охвата и глубины регулирования. Реформа государственного строительного кодекса также является важным сигналом, которого мы ждали. Процедуры должны быть упрощены и ускорены в результате.

Реализация актов Комиссией для упрощения применения этого Регулирования может существенно сократить время и ресурсы, затрачиваемые на административные процедуры, что соответствует призыву Эрбе к цифровизации и упрощенным процессам. Чрезмерная регуляторная нагрузка на корпорации в юго-западной части, о которой говорил Эрбе, требует таких мер для предотвращения дальнейшего экономического напряжения.

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