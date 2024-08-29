Бьёрн Хоке делится своими мыслями о своем медицинском отсутствии

Группа ведущих политиков Тюрингии на выборах в ландтаг неожиданно объявила, что Björn Höcke не будет участвовать из-за проблем со здоровьем. На следующий день Höcke вернулся на сцену на мероприятии в Нордхаузене. Во время своей речи 52-летний Höcke обсудил свою текущую ситуацию со здоровьем.

Höcke, главный кандидат AfD в Тюрингии, посетил митинг после отмены телевизионного выступления из-за болезни. Обращаясь к большой толпе в Нордхаузене, он заявил: "Я в отличной форме!" Он объяснил свое выздоровление преодолением вируса. Утверждая о своем здоровье, он шутливо добавил: "Если бы я сел на велосипед прямо сейчас, я бы добрался до Брокена меньше чем за три часа". Брокен - это最高шая гора в Саксонии-Анхальт.

Höcke использовал свою речь, чтобы критиковать СМИ и утверждать, что демократия терпит неудачу.

На день раньше Höcke отказался от дебатов с ntv и Antenne Thüringen, сославшись на проблемы со здоровьем. Stefan Möller, сопредседатель AfD в Тюрингии, заменил Höcke и раскрыл, что он плохо спал накануне.

Torben Braga, пресс-секретарь AfD в Тюрингии, уже заявлял, что Höcke восстановится к следующему дню. По данным ntv, отмена состоялась до запланированного дебатов в понедельник, была подтверждена во вторник и затем перенесена и снова отменена в среду утром.

Большинство аналитиков считают, что предыдущие телевизионные выступления Höcke, такие как те на MDR, не были успешными. Они наблюдали, как он выглядел нервным и менее остроумным, как сообщалось. AfD продолжает поддерживать средний рейтинг 30% в опросах в Тюрингии.

Несмотря на отмену телевизионного выступления из-за проблем со здоровьем, Höcke неожиданно принял участие в "Выборах в ландтаг Тюрингии". Во время своей речи на митинге он заверил толпу о своем здоровье и заявил, что преодолел вирус.

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