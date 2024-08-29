Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Тюрингии

Бьёрн Хоке делится своими мыслями о своем медицинском отсутствии

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Бьёрн Хёке утверждает, что одержал победу над вирусной болезнью.
Бьёрн Хёке утверждает, что одержал победу над вирусной болезнью.

Бьёрн Хоке делится своими мыслями о своем медицинском отсутствии

Группа ведущих политиков Тюрингии на выборах в ландтаг неожиданно объявила, что Björn Höcke не будет участвовать из-за проблем со здоровьем. На следующий день Höcke вернулся на сцену на мероприятии в Нордхаузене. Во время своей речи 52-летний Höcke обсудил свою текущую ситуацию со здоровьем.

Höcke, главный кандидат AfD в Тюрингии, посетил митинг после отмены телевизионного выступления из-за болезни. Обращаясь к большой толпе в Нордхаузене, он заявил: "Я в отличной форме!" Он объяснил свое выздоровление преодолением вируса. Утверждая о своем здоровье, он шутливо добавил: "Если бы я сел на велосипед прямо сейчас, я бы добрался до Брокена меньше чем за три часа". Брокен - это最高шая гора в Саксонии-Анхальт.

Höcke использовал свою речь, чтобы критиковать СМИ и утверждать, что демократия терпит неудачу.

На день раньше Höcke отказался от дебатов с ntv и Antenne Thüringen, сославшись на проблемы со здоровьем. Stefan Möller, сопредседатель AfD в Тюрингии, заменил Höcke и раскрыл, что он плохо спал накануне.

Torben Braga, пресс-секретарь AfD в Тюрингии, уже заявлял, что Höcke восстановится к следующему дню. По данным ntv, отмена состоялась до запланированного дебатов в понедельник, была подтверждена во вторник и затем перенесена и снова отменена в среду утром.

Большинство аналитиков считают, что предыдущие телевизионные выступления Höcke, такие как те на MDR, не были успешными. Они наблюдали, как он выглядел нервным и менее остроумным, как сообщалось. AfD продолжает поддерживать средний рейтинг 30% в опросах в Тюрингии.

Несмотря на отмену телевизионного выступления из-за проблем со здоровьем, Höcke неожиданно принял участие в "Выборах в ландтаг Тюрингии". Во время своей речи на митинге он заверил толпу о своем здоровье и заявил, что преодолел вирус.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Президент Украины Зеленский подчеркнул продолжительность атак против Украины Россией, восходящую к...
Политика

Зеленский вспоминает погибших украинских военнослужащих

Безчисленное количество военнослужащих Украины погибли, пытаясь отразить российскую агрессию. Президент Зеленский подчеркивает пролонгированный характер борьбы его страны.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
На церемонии в Арлингтонском кладбище присутствовали родственник погибшего солдата, Дональд Трамп,...
Политика

Армия США выразила свое недовольство кампанией Трампа после инцидента на военном кладбище.

Группа Трампа нанесла визит в Национальное кладбище Арлингтон вместе с родственниками умерших. Данная встреча привела к столкновению с сотрудником кладбища, что побудило Армию США выступить с четким заявлением в ответ.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Трамп посетил кладбище в сопровождении родственников американских военнослужащих.
Политика

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне.

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне. На торжественном мероприятии в Арлингтонском национальном кладбище произошла перепалка между сотрудниками, связанными с бывшим президентом Дональдом Трампом, и работником кладбища. Военный спикер выразил неодобрение поведения команды Трампа во время этого инцидента. Армия США осудила политическую команду Трампа после инцидента в

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возможное расширение ограничений на распитие алкоголя несовершеннолетними в Германии
Здоровье

Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

Ведутся дискуссии о том, должны ли алкогольные напитки в Германии быть доступны только лицам старше 18 лет для покупки. Эти пункты служат основой для этих продолжающихся дебатов:

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Проявляет неожиданную чувствительность.
Общество

Проявляет неожиданную чувствительность.

На Венецианском кинофестивале актриса Анджелина Джоли раскрывает свою эмоциональную сторону на пресс-конференции, посвященной ее последнему проекту, озаглавленному 'Мария'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно