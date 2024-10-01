Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиRTLplus

Билл Каулиц нашел удовлетворение?

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Билл Каулиц нашел удовлетворение?

Привет, народ! Присоединяйтесь к нам в этом выпуске "Дитт & Датт & Дитрих", который для вас подготовили Верена и Аксель. У них есть сногсшибательные сплетни для вас! Главный герой этого выпуска - Билл Каулитц, вокалист Tokio Hotel, который снова всех удивил. Во время Октоберфеста его видели отрывающегося с Марком Эггерсом, что разожгло слухи о их отношениях. А Каулитц и вовсе заявил на фестивале "Глюксгефюhle", что "теперь я не на рынке". Так они вместе или нет, пока остается загадкой.

Но это еще не все! 27 сентября 2024 года звездный журнал "RTL Exclusiv" отметил 30-летие, празднуя это на борту "Mein Schiff 7" в гавани Гамбурга. Кто же мог пропустить такое звездное шоу? Даже Дитер Болен не упустил возможность присоединиться к более чем 2500 гостям.

А наш любимый шоу "Летний дом звезд" возвращается, чтобы снова наполнить нас драматическими историями и скандалами. И как мы можем забыть о Стефане Раабе и его еженедельных шутках? Не пропустите, чтобы узнать, что нового в "Дитт & Датт & Дитрих".

В честь 30-летия RTL Exclusiv известные личности немецкого шоу-бизнеса, в том числе Дитер Болен, присутствовали на торжественном мероприятии, которое состоялось на борту круизного судна. RTLplus, сестринский канал RTL, транслировал эксклюзивные кадры с места событий.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс
Общество

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс Джулия Робертс получит престижную почетную премию «Сезар». Ее выдающиеся актерские таланты заслужили это признание. Джулия Робертс получит значительную честь. Как сообщается на официальном сайте предстоящей 50-й церемонии вручения наград «Сезар», Робертс получит почетный «Сезар» - «Сезар д'Ор» - 28 февраля

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света.
Общество

Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света.

Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света. Ханна Гутиеррес- Рид, ответственная за оружие на съемочной площадке фильма "Руст", где произошла смертельная стрельба, продолжит отбывать свой срок в тюрьме. Ее ходатайство об условно-досрочном освобождении было отклонено судьей Мэри Марлоу Соммер. Кроме того, ей не было предоставлено

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор.
Общество

Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор.

Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор. Колдплэй, один из крупнейших имен в музыкальной индустрии с множеством проданных альбомов и аншлагах на стадионах, имеет легендарного вокалиста Криса Мартина, который намекнул на скорый распад группы. В интервью новозеландскому радиоведущему Зейну Лоу на Apple Music 1 Мартин

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Андре Риу постоянно правит как монарх вальса, сохраняя свою позицию.
Общество

Андре Риу постоянно правит как монарх вальса, сохраняя свою позицию.

Андре Риу постоянно правит как монарх вальса, сохраняя свою позицию. Андре Риу продолжает выступать, его Страдиварири создает мелодии уже более четырех десятилетий. Талант и преданность этого голландца справедливо заслужили ему титул «Короля вальса». И даже в 75 лет нет никаких признаков того, что он собирается покинуть свой трон. Когда Андре

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно