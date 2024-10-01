Билл Каулиц нашел удовлетворение?

Привет, народ! Присоединяйтесь к нам в этом выпуске "Дитт & Датт & Дитрих", который для вас подготовили Верена и Аксель. У них есть сногсшибательные сплетни для вас! Главный герой этого выпуска - Билл Каулитц, вокалист Tokio Hotel, который снова всех удивил. Во время Октоберфеста его видели отрывающегося с Марком Эггерсом, что разожгло слухи о их отношениях. А Каулитц и вовсе заявил на фестивале "Глюксгефюhle", что "теперь я не на рынке". Так они вместе или нет, пока остается загадкой.

Но это еще не все! 27 сентября 2024 года звездный журнал "RTL Exclusiv" отметил 30-летие, празднуя это на борту "Mein Schiff 7" в гавани Гамбурга. Кто же мог пропустить такое звездное шоу? Даже Дитер Болен не упустил возможность присоединиться к более чем 2500 гостям.

А наш любимый шоу "Летний дом звезд" возвращается, чтобы снова наполнить нас драматическими историями и скандалами. И как мы можем забыть о Стефане Раабе и его еженедельных шутках? Не пропустите, чтобы узнать, что нового в "Дитт & Датт & Дитрих".

В честь 30-летия RTL Exclusiv известные личности немецкого шоу-бизнеса, в том числе Дитер Болен, присутствовали на торжественном мероприятии, которое состоялось на борту круизного судна. RTLplus, сестринский канал RTL, транслировал эксклюзивные кадры с места событий.

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