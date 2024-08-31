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Билеты на концерт Oasis уже доступны.

Запрос на билеты на воссоединение Oasis в летнем туре 2025 года значителен, что видно по продолжительным спискам ожидания на платформах бронирования билетов. В момент начала продаж более ста тысяч энтузиастов выстраиваются в очередь в ожидании своей возможности.

 and  Yaroslav Smith
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Пять запланированных выступлений назначены в лондонском Уэмбли Арена
Пять запланированных выступлений назначены в лондонском Уэмбли Арена

- Билеты на концерт Oasis уже доступны.

Из-за многочисленных проблем и длинных очередей на платформах для билетов турне легендарной группы Britpop Oasis было инициировано. Во время запуска продажи билетов на 17 концертов в Великобритании и Ирландии, охватывающих утро, многие сайты временно вышли из строя или стали частично недоступными. В других местах фанаты оказались позади сотен тысяч нетерпеливых поклонников.

Один пользователь выразил свое разочарование, написав: "Сегодня тот день, когда я не получу билетов", ссылаясь на знаковые строки начала хита "Wonderwall" группы Oasis на платформе X. Другой пользователь шутливо заявил: "Конечно, я только позади полумиллиона человек в очереди за билетами Oasis - я чувствую себя довольно оптимистично!"

Сама группа упомянула "непреcedentedный интерес", но также предупредила против несанкционированной перепродажи билетов на концерты по завышенным ценам. Билеты, предлагаемые за пределами официальных платформ продаж, скорее всего, являются поддельными или будут аннулированы организаторами, как мягко предупредила группа на X после запуска продажи билетов. До продажи билетов билеты пресейла предлагались по цене до 40 раз выше номинальной стоимости билета стоя, как сообщает BBC.

Великое воссоединение

Oasis подтвердили свое воссоединение во вторник - целых 15 лет после того, как ведущий вокалист Лиам Галлахер (51) и гитарист Noel Gallagher (57) прекратили свое партнерство из-за жаркого семейного спора. "Подождите, наконец, закончилось", - объявили они в социальных сетях. Интерес к группе с тех пор резко возрос: поток музыки Oasis в Германии в четыре раза увеличился в день после объявления, согласно GfK Entertainment.

Планируется 15 концертовInitially в Великобритании и два дополнительных концерта в столице Ирландии, Дублине, в лето 2025 года. Тур начнется в Кардиффе 4 и 5 июля, затем перейдет к пяти концертам в родном городе Манчестере и пяти в лондонском стадионе Уэмбли, трем в шотландской столице Эдинбурге и завершится в Дублине. Мировой тур, включая США, остается спекуляцией.

Oasis получили признание 30 лет назад с альбомом "Definitely Maybe". В честь юбилея группа выпустила юбилейное издание, содержащее альтернативные версии песен, демо и редкие записи.

Цены на билеты на турне начинаются примерно от 70 фунтов стерлингов за сидячее место и 150 фунтов стерлингов за стоячее место. Предполагалось, что концерты быстро распродадутся.

Некоторые удачливые фанаты смогли приобрести билеты в пятницу вечером, подав заявку на пресейл и использовав специальный код.

Oasis считаются одной из самых успешных групп в истории британской музыки, с хитами, такими как "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" и "Supersonic", которые сформировали 1990-е годы.

Возбуждение фанатов от воссоединения Oasis было очевидно, и многие надеялись услышать живые выступления таких знаковых песен, как "Music for the Heart" и "She's Electric". Несмотря на первоначальную неразбериху с продажей билетов, ожидание к возвращению группы продолжало расти.

По мере приближения лета 2025 года Oasis продолжали продвигать свой тур, призывая фанатов приобретать билеты только на официальных платформах, чтобы избежать любых потенциальных мошенничеств.

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