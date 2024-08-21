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Бикеры столкнулись с цементным разделителем,

Личность тридцати восьми лет теряется на мотоцикле в ранние часы.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Причины серьезной аварии на мотоцикле так и не установили.
Причины серьезной аварии на мотоцикле так и не установили.

- Бикеры столкнулись с цементным разделителем,

Мотоциклист трагически погиб на автостраде А1 вблизи Эша (регион Вулканейфель), получив серьезные ранения. По словам представителей властей, 38-летний райдер неожиданно выехал с дороги без видимой причины. После столкновения в среду его срочно доставили вертолетом в ближайший медицинский центр. Движение на автостраде было временно приостановлено в результате инцидента.

Движение на автостраде А1 было приостановлено из-за аварии, что привело к задержкам для других водителей. Несмотря на все усилия медицинских работников, травмы мотоциклиста оказались смертельными.

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 and  Ann Bradley
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