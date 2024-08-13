"Big Lots" закрывает сотни магазинов после предупреждения о возможном банкротстве.

Розничный дискаунтер ранее заявил, что планирует закрыть до 40 магазинов в ходе последнего отчета о доходах в июне, когда было зафиксировано снижение продаж на 10% и убыток в размере 205 миллионов долларов за квартал из-за того, что клиенты экономят на расходах. В недавней регистрационной форме Big Lots сообщил, что увеличит количество закрытий до 315 магазинов в рамках обновленного соглашения о кредите для обеспечения своей финансовой стабильности.

Список конкретных магазинов не был обнародован, но Big Lots размещает распродажи на закрытие в сотнях из своих 1389 магазинов на своем веб-сайте.

Big Lots заявил в заявлении в понедельник CNN, что принимает решительные меры для эффективной работы и пересматривает свою торговую площадь на постоянной основе, чтобы наилучшим образом обслуживать своих клиентов и бизнес.

Спикер компании сказал, что хотя большинство магазинов прибыльно, принимается трудное решение о закрытии некоторых неэффективных магазинов.

«Мы убеждены, что принимаемые нами шаги лучше всего подготовят компанию к будущему, когда мы вернемся к нашим истокам, сосредоточимся на владении пространством для распродаж и предоставим нашим клиентам неоспоримую ценность», — заявило Big Lots.

Генеральный директор Брюс Торн сказал в пресс-релизе в июне, что компания «не достигла своих целей по продажам в основном из-за дальнейшего сокращения расходов наших основных клиентов, в частности на дорогие товары по желанию».

Однако недавняя регистрационная форма была более пессимистична в отношении состояния здоровья 57-летней компании. В документе говорится, что существует «значительная вероятность» потенциального дефолта по кредиту 2022 года и что компания имеет «существенные сомнения» в своей способности продолжать работу.

Уменьшение расходов клиентов на ненужные товары нанесло ущерб многим розничным торговцам, даже закрыло некоторые из них. Conn’s HomePlus, 134-летний розничный торговец мебелью и электроникой, недавно подал заявление о банкротстве и закрывает все свои магазины. Bob’s Stores и 99 Cents Only Stores также прекратили свою деятельность в этом году.

Акции Big Lots (BIG) упали почти на 90% за год.

В попытке укрепить свои финансы Big Lots увеличил количество закрытий магазинов до 315 в рамках обновленного соглашения о кредите. В условиях сокращения расходов клиентов Big Lots вкладывает средства в свой бизнес, пересматривая свою торговую площадь и концентрируясь на владении пространством для распродаж.

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