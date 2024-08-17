Роскошная социализированная Пэрис Хилтон снова в новостях - "Безопасность всех людей гарантирована" после инцидента с пожаром на съемочной площадке.

Во время съемок нового музыкального видео бизнесвумен и артисткой Пари Хилтон (43) произошло неожиданное событие. По словам Хилтон в ее собственных постах в Instagram, в ее трейлере на съемочной площадке произошел пожар.

Хилтон "счастлива, что все в безопасности"

Хилтон делится изображением, показывающим интерьер, похоже, разрушенного трейлера. Несмотря на неприятную ситуацию, она выражает благодарность. "К сожалению, сегодня во время съемок музыкального видео в моем трейлере неожиданно вспыхнул пожар", - признается Хилтон. "Хотя это очень печально, я рада, что все в безопасности, и я безмерно благодарна за замечательную поддержку, которую у меня есть".

В этом контексте Хилтон упоминает режиссера музыкального видео Хану Люкс Дэвис (38), члена *NSYNC Лэнса Басса (45), певицу Меган Трейнор (30), модель и маму Хайди Клум (51) и свою команду. "Такого я не ожидала от съемок музыкального видео 'Академия плохих девочек'", - пишет она в посте.

Клум, Басс и Трейнор должны появиться в музыкальном видео "Академия плохих девочек". На фото двоих на подиуме Хилтон комментирует в своих постах: "Шоу должно продолжаться..." Скорее всего, это предварительный просмотр со съемочной площадки. Клум не упоминает инцидент в своих постах в Instagram, но она делится коротким роликом из сотрудничества - в котором позирует с Хилтон.

Возможный значительный ущерб имуществу

По данным американского развлекательного новостного сайта "TMZ", инцидент произошел 16 августа в Лос-Анджелесе. Sources сообщают, что Хилтон была на съемочной площадке, когда начался пожар. Как и прежде, сообщается, что никто не пострадал.

Однако возможен значительный ущерб имуществу. По сообщениям, в трейлере хранились дизайнерская одежда, костюмы из кристаллов Сваровски, ювелирные изделия, сумки, компьютеры и другие ценные вещи, все якобы были уничтожены. Происхождение пожара остается неясным, и пожарная служба в настоящее время расследует ситуацию.

После того, как Хилтон рассказала об неприятном инциденте в Instagram, она выразила благодарность за безопасность всех, сказав: "К сожалению, сегодня во время съемок музыкального видео в моем трейлере неожиданно вспыхнул пожар, но я рада, что все в безопасности". Несмотря на возможный значительный ущерб имуществу, включая дизайнерскую одежду, костюмы из кристаллов Сваровски и ювелирные изделия, она остается оптимистичной, добавляя: "Хотя это очень печально, я безмерно благодарна за замечательную поддержку, которую у меня есть".

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