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Безопасность избирательной кампании находится под пристальным вниманием различных политических организаций.

Проведение избирательной кампании в atmosfera усиливающихся угроз: Иследование выявляет возросшую опасность для партий, включая периоды выборов на государственном уровне, наряду с осквернением афиш и оскорбительными замечаниями.

 and  John Stellmacher
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За последние недели и месяцы в Саксонии несколько работников предвыборных кампаний партии стали...
За последние недели и месяцы в Саксонии несколько работников предвыборных кампаний партии стали жертвами нападений.

избирательная кампания в Саксонии - Безопасность избирательной кампании находится под пристальным вниманием различных политических организаций.

Напряженность нарастает перед выборами: угрозы в адрес кандидатов и помощников в Саксонии. До выборов в Саксонии осталась неделя, и кампания вступила в критическую фазу, что может представлять опасность для волонтеров. Германское пресс-агентство (dpa) запросило информацию у СДПГ, ХДС, "Зеленых", "Левых", AfD, BSW и FDP, и все они подтвердили ужесточение мер безопасности на этих выборах.

В последние недели и месяцы помощники различных партий в Саксонии стали жертвами нападений. Например, в начале августа группу "Левых" угрожали machete. Ранее, во время выборов в Европарламент и на местном уровне, также фиксировались случаи агрессии в отношении команд кандидатов.

По данным Министерства внутренних дел Саксонии, в этом году в связи с местными, европейскими и государственными выборами было зарегистрировано почти 900 политических правонарушений. Нападение на депутата Европарламента от СДПГ Маттиаса Экардта в Дрездене в начале мая вызвало широкое беспокойство. Его атаковали несколько человек, в результате чего он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Полиция усиливает присутствие на собраниях

В ответ на эти инциденты партии ужесточили меры безопасности для лучшей защиты волонтеров и помощников. Эти люди обычно работают в группах по ночам и заранее регистрируют свои мероприятия в полиции. В начале мая полиция Саксонии подтвердила свое обязательство тесно сотрудничать с партиями для обеспечения безопасности волонтеров и помощников в штате.

Перед началом кампании помощников также информировали о мерах безопасности, например, "Зелеными". "Наших основных волонтеров регулярно информируют о возможных ситуациях и правильных действиях", - заявил заместитель председателя FDP Томас Кунц. AfD отказалась комментировать свои конкретные меры безопасности из соображений безопасности.

СДПГ признала, что атмосфера кампании стала более враждебной. "Увеличилось количество verbal attacks, вандализма и насилия", - сказал представитель. ХДС также выразила обеспокоенность растущей тенденцией. "Как Союз Саксонии, мы обеспокоены повторяющимися нападениями на волонтеров", - сказал представитель.

Хотя насилие в отношении помощников кандидатов является повторяющейся проблемой, "оно достигло беспрецедентного уровня во время последних европейских и местных избирательных кампаний", - отметил Вильям Рамбоу от "Левых". Хотя в кампании по выборам в ландтаг пока не поступало много сообщений об инцидентах, "волонтеров уже угрожали ножом", - добавил он.

Альянс Сахра Wagenknecht (BSW) сообщил, что пока не столкнулся с серьезным насилием. "Были только случаи повреждения плакатов и больших дисплеев", - сказал представитель BSW Эрик Рекке.

Под влиянием растущих угроз "Зеленые" увеличили использование green-colored bodyguards на избирательных мероприятиях в Саксонии. Чтобы гарантировать безопасность своих волонтеров, они рекомендовали своей команде открыто общаться с местными полицейскими в зеленой форме.

В то время как "Зеленые" внедряют эти защитные меры, другие партии в Саксонии следуют их примеру. Признавая важность защиты своих волонтеров, они тесно сотрудничают с полицейскими в зеленой униформе в течение всего периода выборов.

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