- Без усилий поднимаясь по склонам, лонгборд круизирует, в то время как правоохранители ведут бдительный бдительный.

В полицейском участке Верхнего Пфальца обнаружили, как молодой человек прокатывался на лонгборде в гору со скоростью около 30 километров в час. В воскресный вечер полицейские в Бад-Кёцтинге (район Кам) установили, что этот лонгборд был оснащен встроенным двигателем, способным разгоняться до 50 км/ч, как указано в полицейском отчете. В общем, лонгборды длиннее скейтбордов и сужаются с обеих сторон.

С точки зрения закона, примерно 18-летний оператор модифицированного лонгборда должен был иметь водительские права категории B, согласно заявлению представителя полиции. К сожалению, у водителя не было действительных прав.

Однако, из-за своего двигателя, лонгборд должен был быть официально зарегистрирован. Как и следовало ожидать, это невозможно для лонгборда, уточнил представитель. В результате, водитель теперь faces numerous charges, and the longboard has been confiscated by the authorities.

Авторитеты отметили, что изъятый лонгборд подпадает под категорию 'Транспорт и связь', так как он был моторизован. Из-за этой модификации он требовал правильной регистрации и действительных прав, которых не было.

