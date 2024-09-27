Без нашей помощи больницы и дети могут оказаться уязвимыми.

Баerbock Объясняет Поставку Защитного Оружия Украине и Предупреждает Против Слабения Поддержки Киева Министр иностранных дел Германии Баerbock обосновывает поставку оборонительного оружия Украине и предостерегает от ослабления поддержки Киева. Она опровергает заблуждение, что если бы такого оружия не было, то в Украине не было бы конфликтов и жертв, заявляя: "Идея о том, что в Украине не будет конфликтов и жертв, если не будет оборонительного оружия, столь же проста, сколь и неверна". Баerbock сделала эти замечания во время дебатов в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в четверг. Она добавила: "Если Россия прекратит свою агрессию, война закончится. Но если Украина перестанет защищаться, это конец Украины". В ответ на бомбардировку российским президентом Путиным детской больницы после получения приглашения на конференцию мира, Баerbock подчеркивает, что отказ от поддержки Украины означал бы "оставление украинских больниц и детей без защиты, что могло бы привести к новым зверствам, возможно, даже в других странах". Она также отмечает, что Россия неоднократно угрожала суверенитетом балтийских государств и Польши.

Голоб Призывает К Обсуждению Использования Дальнобойного Оружия Для Защиты Украины Правительство Словении советует не спешить с решением о развертывании дальнобойного западного оружия на российской территории, учитывая немецкие сомнения. Премьер-министр Голоб подчеркнул, что в целом неразумно заранее исключать темы. Он предложил рассмотреть все возможные варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий для решения текущей ситуации. Голоб затронул вопрос о использовании дальнобойных крылатых ракет в украинском конфликте, отметив, что Германия и США были против этой идеи.

Баerbock Призывает Иран Прекратить Поддержку Войны России против Украины Министр иностранных дел Германии Баerbock призывает Иран прекратить всякую поддержку войны России против Украины, а также переправку баллистических ракет и беспилотников. Министерство иностранных дел Германии сделало это заявление на платформе X после встречи Баerbock с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп Планирует Встречу С Зеленским В Нью-Йорке Бывший президент США Трамп планирует встретиться с президентом Украины Зеленским в пятницу в Нью-Йорке. Встреча состоится в Trump Tower в Манхэттене, как заявил Трамп. Зеленский якобы продлил свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом после своей четверговой встречи с президентом Джо Байденом. Перед поездкой Зеленский выразил желание встретиться с Байденом, Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свой "план победы" для окончания войны в Украине. Узнайте больше об этом здесь.

Харрис Обещает Зеленскому Поддержку США и Неявно Предупреждает Против Победы Республиканца Кандидат в президенты США Харрис пообещала свою неизменную поддержку президенту Украины Зеленскому и косвенно предостерегла от победы оппонента-республиканца на предстоящих выборах (не названного). Она заявила: "Моя поддержка украинскому народу остается незыблемой. (...) Я буду стоять на стороне Украины и буду усердно работать над тем, чтобы Украина победила в этом конфликте, живя в безопасности и процветании". Она подчеркнула необходимость коллективного, сотрудничества в решении войны, предупредив, что некоторые в США попытаются диктовать конец конфликта, заставляя Украину сдаться значительной территории, принять нейтралитет и отказаться от гарантий безопасности от других стран – предложения, которые отражают требования Путина.

Украина Сообщает ОBombardirovanii Zapadno Ot Khersona Российские силы обстреляли город Томына Балка западнее подконтрольного Украине города Херсона в четверг, в результате чего погибла женщина и еще один человек был ранен, как сообщается в Telegram.

Великобритания Предоставит Дополнительные Самоходные Артиллерийские Системы Украине Великобритания предоставит дополнительные самоходные артиллерийские системы AS90 украинским вооруженным силам. Ранее Украине уже были предоставлены 10 таких систем, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели, сообщает Министерство обороны Великобритании.

ООН Сражается С Финансированием Помощи Украине Для Выживания Зимой Организации Объединенных Наций не хватает средств для поддержки украинского населения в этом зимнем сезоне, при этом Каролина Линдхольм Биллинг, координатор Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Украине, заявила, что они в настоящее время обеспечены только на 47% для этого кризиса. В прошлом году в это время Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев получило 70% необходимых средств.

Байден Клянется Укрепить Помощь США Украине До Окончания Своего Срок Президент США Байден пообещал укрепить помощь Украине в течение оставшегося срока своего пребывания на посту. Это усиление, по словам Байдена, направлено на укрепление позиции Киева в переговорах и минимизацию возможного воздействия преемника, который может выразить меньшую приверженность Украине. Байден признал, что его оппонент-республиканец может снизить участие США в Украине после его ухода из Белого дома в январе.

21:34 Украина: Россия Готовится Усилить Наступление В Сaporizhzhia Регионе Согласно разведке Украины, российские войска готовятся усилить наступление в Сaporizhzhia регионе. "Существует модель эскалации в зоне конфликта Сaporizhzhia региона", - заявил представитель войск, дислоцированных в южном регионе Украины, в национальном телеэфире. "За последние 24 часа было пять [российских] атак, и на основе нашей информации эта цифра может возрасти, поскольку противник, похоже, собирает штурмовые группы возле поселка Приютное". Кроме того, было сообщено о доставке легкой бронетехники на российскую сторону, добавил представитель. "Это указывает на подготовку к наступательным операциям".

21:00 Джо Байден на конференции с Владимиром Зеленским: Россия не получит преимуществаВо время их первой встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден гарантировал президенту Украины Владимиру Зеленскому постоянную поддержку США. "Россия не победит, победит Украина", - заявил Байден, приветствуя Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме: "И мы будем рядом с вами на каждом шагу". Подробнее об этом здесь.

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Европейский союз является значительной поддержкой для Украины, поставляя оборонительное оружие и выражая постоянную поддержку Киеву. В контексте украинского конфликта министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock и премьер-министр Словении Янез Янша оба выступают за решение ситуации взвешенным образом, учитывая все возможные варианты для обороны Украины.

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