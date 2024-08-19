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Федеральные земли ГерманииНовостиКирхберг

"Бесвременная детская сказка на эрцгебирском языке" Школа трусов "

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Знаменитое произведение, созданное Альбертом Сикстом 'Школа зайца', отмечает своё столетие.
Знаменитое произведение, созданное Альбертом Сикстом 'Школа зайца', отмечает своё столетие.

- "Бесвременная детская сказка на эрцгебирском языке" Школа трусов "

В течение века "Школа зайцев" приносила радость и молодым, и старым, и скоро она станет доступной на диалекте Эрцгебирге. Рифмы, написанные Альбертом Сикстусом в Кирхберге близ Цвиккау, были переведены поэтом-диалекталистом Уве Селтманном. "Хосенганс и Хосенгретль/ весело скачут по полям./ В шесть утра уже светло./ Смеясь через луга, они играют", - так рассказывается эта история.

Это стало возможным благодаря стратегии Лидер-регион Цвиккау-Ланд ЕС, которая объявила тендер на перевод весной и профинансировала первые 500 экземпляров. Эти экземпляры будут распространены среди ассоциаций, детских садов и библиотек. Сообщается, что на тендер претендовало восемь кандидатов.

"Дэ Хосеншла" также доступен на гессском, швабском, kölsch и франконском диалектах.

Книга была опубликована издательством Edition Tintenfaß. Несмотря на свои корни в Саксонии, "Школа зайцев" не является первым ее диалектным изданием. Уже существуют версии на других диалектах, таких как гессский, швабский, kölsch и франконский.

Официальная презентация книги запланирована на начало октября в Кирхберге. Анья Рокке, инициатор местной Kulturinsel, очень довольна результатом. Она сообщила немецкому пресс-агентству, что рада, что в тексте представлены многие красивые слова Эрцгебирге, такие как Люмих и Крипель.

Сикстус (1892-1960) написал стихи в 1922 году, живя и работая учителем в Кирхберге. Они были проиллюстрированы Фритцем Кох-Готой и опубликованы издательством Thienemann-Esslinger Verlag поздним летом 1924 года, тиражом более 2,5 миллионов экземпляров в различных изданиях с тех пор.

В последнее время в Кирхберге предпринимались усилия по чествованию Сикстуса и "Школы зайцев" выставками, табличкой на его бывшем месте жительства и улицей. В местной начальной школе книга является обязательной для первоклассников, прививая любовь к чтению.

В будущем архив Альберта Сикстуса, находящийся под опекой его племянника Ульриха Кнебеля в Котмар (район Гёрлиц), планируется перенести в город на временное хранение.

Официальная презентация книги состоится в сердце этого вдохновения, в Кирхберге. Анья Рокке, ключевая фигура в местной Kulturinsel, выражает свою радость по поводу включения нескольких характерных слов Эрцгебирге, таких как Люмих и Крипель, в текст.

После своего первоначального опубликования в Саксонии "Школа зайцев" также была адаптирована для различных диалектных версий, в том числе одна, которая будет доступна на родном диалекте Эрцгебирге в Кирхберге.

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