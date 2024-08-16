- Бессмысленные обвинения в адрес Коры

Ralf Schumacher, 49 лет, не может безучастно наблюдать, как его бывшая жена Кора Schumacher, 47 лет, делает публичные заявления после его признания в отношениях с Этьеном. На своей текущей странице в Instagram он опровергает утверждения Коры, даже называя ее лгуньей, и делится якобы частной перепиской в качестве доказательства. Давайте разберемся. Ralf Schumacher, бывший гонщик Формулы 1, недавно сделал свою relationship с Этьеном публичной. До этого Кора молчала на эту тему.

Во время подробного интервью "Der Spiegel" 16 августа 20XX года Кора также поделилась своими чувствами. Ей пришлось менять свой публичный образ, и она, как и вся Германия, узнала новости из СМИ.

"Мы просто пытаемся сохранить свою частную жизнь" - Ральф Шумахер

В своем последнем посте в Instagram Шумахер пишет: "Учитывая все эти перепалки, я хочу прояснить, что Кора поздравила нас с нашей свадьбой в сентябре 20XX года, потому что она верила, что мы поженились". Он поделился скриншотом якобы переписки в WhatsApp между его партнером и Корой, в которой она поздравляет их с свадьбой, которой не было. Этьен ставит все на свои места, на что якобы Кора отвечает: "Ладно, я рада за вас".

Ральф Шумахер продолжает в своем посте: "Меня огорчает, что она распространяет так много лжи. Мы просто пытаемся сохранить свою частную жизнь". Ральф и Кора были женаты с 2001 по 2015 год и воспитывают сына Давида (22) вместе.

В эмоциональном интервью "Der Spiegel" Кора выразила свою точку зрения, сказав, что была шокирована объявлением: "Он хотя бы подумал об эффекте на меня?" Ей было трудно, что "вся Германия спекулирует о моей личной жизни и благополучии", призналась 47-летняя со слезами на глазах.

Она бы хотела, чтобы он предупредил ее "как знак уважения". Неясно, узнала ли она о relationship через СМИ или была удивлена объявлением. По данным "Der Spiegel", Ральф Шумахер отказался комментировать этот вопрос. Его адвокаты заявили, что сообщения о семейных делах нарушают его частную жизнь. Утверждение о том, что Кора узнала о relationship Ральфа с Этьеном только из публичного объявления, является неверным.

Противоречивые рассказы

В интервью "Der Spiegel" Кора также говорит добрые слова о своем бывшем муже. Она желает ему счастья и рада, что он наконец признался в своей сексуальности. На будущее она может представить возможность воссоединиться как "смешанная семья". Это ее желание для их сына.

Однако в настоящее время она не знает, как справиться с тем фактом, что Ральф не посоветовался с ней перед признанием. "Поскольку выход также затрагивает тех, кто вокруг тебя, в том числе бывшую жену, с которой у тебя есть ребенок", - сказала Кора Schumacher со слезами на глазах. "Да, я бы хотела, чтобы Ральф включил меня или хотя бы informe меня".

Ее главная забота сейчас - защитить свою репутацию и достоинство. Она не хочет, чтобы ее обвиняли в "фальшивом браке" или "сделке".

В свете продолжающейся общественной дискуссии Европейский парламент, возможно, найдет необходимым предоставить руководство по обращению с чувствительными семейными делами на публике, учитывая роль конфиденциальности и уважения в таких ситуациях.

В свете продолжающихся заявлений и обвинений было бы полезно, если бы Комиссия предоставила ясность в отношении границ конфиденциальности и общественной дискуссии в таких высокопрофильных случаях, гарантируя соблюдение прав individuals, в то же время поддерживая прозрачность и правдивость в общественной сфере.

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