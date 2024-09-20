Беспрерывный спуск: последуют первые ливни и сильные грозы.

ntv.de: Низ "Анетт" сдался высокому "Серкану". Сколько это продлится?

Карло Пафф: Мощный высокий "Серкан", доминирующий над Скандинавией, продолжит контролировать наши погодные условия по крайней мере до воскресенья. Утром возможна дымка или плотный туман, который может нарушить деятельность, но к полудню всем стоит ждать ясного неба и яркого солнца. Температура будет приятной, от 20 до 25 градусов, идеальная для индийского лета.

Что общего у погоды с пожилыми дамами?

Ничего! Это серебристые, переливающиеся паутины, которые напоминают нам о тонкой седой шевелюре пожилых женщин. В период стабильного высокого давления с середины сентября до середины октября эти переливающиеся паутины появляются по утрам. В древневерхненемецком языке "веибэн" означало процесс плетения этих паутин.

Понятно. Официально осень начнется в воскресенье.

Да, ровно в 14:43 UTC. В этот момент солнце будет прямо над экватором, и день и ночь будут равной длины. Проще говоря, начиная с понедельника, ночи станут длиннее дней.

Мы уже несколько дней наслаждаемся прекрасной погодой, но объявлены предупреждения о наводнениях в Бранденбурге.

Из-за сильных дождей, которые прошли на выходных и в начале недели в районе, граничащем с Чехией и Польшей на юге. Медленно эта дождевая вода течет в направлении Германии, а разница в высоте между Бреслау в Польше и Франкфуртом на Одере составляет всего 100 метров на расстоянии более 300 километров.

Как начнется наша осень?

В воскресенье низ над Францией приблизится, принося увеличение облачности на западе и юго-западе к вечеру. Возможны дожди и грозы от Эйфеля до Шварцвальда.

Не обнадеживающе звучит для следующей недели, правда?

К сожалению, нет. Дожди и грозы расширятся на восточные части нашей страны в понедельник и в следующие дни, с чередованием солнца и дождей на протяжении всей недели.

Статьет ли холоднее?

Сначала только немного. К середине недели температура упадет до 15-20 градусов. К следующему уик-энду она может упасть еще больше, до 11-17 градусов.

Возможны экстремальные погодные условия из-за приближающегося низа над Францией, что может привести к дальнейшим дождям и грозовым дождям. Изменение погоды может нарушить приятно теплое индийское лето, которое мы испытываем, с существенным падением температуры к следующему уик-энду.

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