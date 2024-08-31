- Беспрепятственные усилия 22-летней девушки привели женский баскетбол в известность

Вообразите себе одинокую футболистку, ставшую главной звездой матчей своей команды, благодаря которой стадионы заполняются до отказа, а количество телезрителей превосходит даже мужские команды. За четыре месяца она бьет рекорды, зарабатывает миллионы и привлекает внимание в Бундеслиге, подобно тому, как это происходит с Кейтлин Кларк в американской женской баскетбольной лиге, WNBA. Известная своими впечатляющими навыками, смелыми комментариями и уверенной игрой, она является спорной фигурой – любимой одними и ненавистной другими.

Перед своим дебютом в WNBA в мае, Кларк уже была известна всей стране. Вырезки из ее впечатляющих выступлений, невероятных трехочковых бросков и смелых заявлений уже волновали социальные сети во время ее студенческих игр, способствуя росту посещаемости.

Феномен Кейтлин Кларк

В то время как женский баскетбол был популярен в США, особенно в колледжах, Кларк была первой, кто привлек полные стадионы к своей команде, Айова Хокс. Билеты на ее игры даже продавались незаконно на черном рынке. Ее последняя студенческая игра против Южной Каролины Игроков была просмотрена рекордными 18,9 миллионами зрителей в апреле – больше, чем популярный мужской финал колледжа. Медиа окрестили это «Феноменом Кейтлин Кларк».

Точная причина этого феномена является предметом споров. Кларк, безусловно, талантливая баскетболистка, способная делать точные передачи, перехватывать мяч и забивать издалека. Она даже побил рекорд по количеству трехочковых бросков в одном сезоне в колледже, достижение, которого добивались звезды NBA, такие как Стеф Карри.

Уникальная привлекательность Кларк

Но дело не только в ее навыках. Будучи одной из немногих белых гетеросексуальных женщин в WNBA, которая в основном состоит из чернокожих женщин с высоким процентом лесбиянок, Кларк привлекает другую аудиторию. Спортивный журналист Клей Травис объясняет: «Я думаю, что большинство новой аудитории исходит из хорошо образованных белых семей с дочерьми. Она выглядит и ведет себя так, как хотели бы эти семьи для своих дочерей».

Но не все рады успеху Кларк. Некоторые игроки якобы видят в ней соперницу, а жесткие фолы против нее обсуждаются как форма отторжения. Однако эксперт Боб Костас утверждает, что это не обязательно так. «Алиса Томас только что схватила Энджел Рииза за горло и швырнула на пол», – говорит он. «Но никто не говорит об этом – потому что это произошло между двумя черными игроками. Просто нет такой же истории, которую можно было бы сделать из этого».

Две восходящие звезды – одна суперnova

Это значимо, потому что другая восходящая звезда, Энджел Рииза, также имеет похожую историю успеха. Чернокожая женщина привела свою команду колледжа к победам в прошлом сезоне и теперь является одной из новых больших надежд WNBA. Но несмотря на хайп вокруг Кларк, он лишь часть того, что у Риизы.

Несмотря на свой статус новичков, tanto Кларк, как и Рииза, уже побил рекорды в своих первых нескольких месяцах в WNBA. Кларк стала первым новичком в истории лиги, добившимся трипл-дабла – двузначных цифр в трех из пяти самых важных показателей игры. Это достижение было достигнуто всего 37 раз в WNBA. Рииза также установила рекорд, добившись дабл-дабла в 15 подряд играх, самый длинный streak в истории лиги.

Но предпочтение фанатов ясно: средняя посещаемость матчей WNBA команды Кларк, Индиана Феверс, почти удвоилась в этом сезоне, в то время как команда Риизы, Чикаго Скай, увидела только 15-процентный рост новых зрителей.

Финансово Кларк явно выделяется. Она заключила спонсорские соглашения с Nike и State Farm во время колледжа, потенциально зарабатывая до 10 миллионов долларов в год. Это сделало ее самой высокооплачиваемой игроком WNBA в первый день, с зарплатой всего 75 000 долларов – большинство игроков получают небольшие спонсорские соглашения даже после многих лет службы.

Но Леброн Джеймс предупреждает против зависти. «Не перекручивайте это», – сказал он в своем подкасте «Умный разговор». «Кейтлин Кларк – причина того, что сейчас происходят великие вещи в WNBA», – сказал он, подчеркивая положительное влияние внезапного огромного интереса к давно забытой лиге. С увеличением интереса лига становится более привлекательной для рекламодателей, что должно также благоприятствовать другим командам.

Для самой Кларк Джеймс имеет совет: «Она не должна зацикливаться на этом и просто получать удовольствие», – сказал он. «Я уже прошел этот путь. Я надеюсь, она раздавит это».

Американская женская баскетбольная лига, WNBA, увидела значительный рост популярности в основном благодаря впечатляющим выступлениям Кейтлин Кларк. Ее рекордный дебют в лиге привлек более широкую аудиторию, в том числе хорошо образованные белые семьи с дочерьми.

Успех Кейтлин Кларк в WNBA и его влияние на популярность лиги не остались незамеченными в Соединенных Штатах. Популярный баскетболист NBA Леброн Джеймс выразил свою поддержку Кларк и подчеркнул положительное влияние ее успеха на WNBA.

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