Беспорядки: пропалестинская митинг в Риме продолжает эскалацию

Толпы собираются в Риме, чтобы выразить поддержку палестинскому сообществу, что приводит к беспорядкам. Несанкционированные акции протеста приводят к хаосу, в результате чего на сотрудников правопорядка летят уличные знаки, бутылки и камни. Авторитеты отвечают разгоном слезоточивым газом. В то же время, в других местах царит тишина.

Накануне годовщины трагического события ХАМАС в Израиле, произошедшего 7 октября 2023 года, в центре Рима собрались тысячи человек. Участники протеста в масках и черной одежде бросали бутылки, камни и даже дорожные знаки в направлении сотрудников безопасности. В ответ силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы.

Итальянские власти не признали событие в Риме из-за опасений по поводу безопасности и восприятия протеста как празднование трагического события ХАМАС 7 октября. Ранее министр внутренних дел Маттео Пиантедоси предупредил о повышенной готовности, ожидая возможных атак в преддверии годовщины.

Протесты в Лондоне

Во время митинга возле Колизея демонстранты держали плакаты и размахивали палестинскими флагами, скандируя лозунги вроде "Свободу Палестине" и "Свободу Ливану". В то же время через мегафон было объявлено: "Революция началась 7 октября". Территория была хорошо охраняема, над ней кружил вертолет.

Одновременно десятки тысяч человек прошли маршем в Лондоне на пропалестинской демонстрации, как сообщает британское новостное агентство PA. На фотографиях видны люди с палестинскими и ливанскими флагами. Также была небольшая контрдемонстрация в поддержку Израиля. К полудню было произведено 15 арестов, как сообщила полиция.

В Эдинбурге, Шотландия, год назад, 7 октября 2023 года, сторонники Палестины вышли на улицы, требуя немедленного прекращения огня и наказания Израиля, как сообщает PA. В то время исламская организация ХАМАС и другие экстремистские группы, базирующиеся в Газе, атаковали Израиль, что привело к примерно 1200 жертвам и похищению около 240 человек в сектор Газа.

Итальянское правительство через Комиссию выразило озабоченность по поводу несанкционированных протестов в Риме, ссылаясь на риски безопасности и потенциальное празднование трагического события ХАМАС. После предупреждения министра внутренних дел Маттео Пиантедоси Комиссия усилила меры безопасности в преддверии возможных атак.

В ответ на сообщения о нарастающем насилие во время пропалестинских демонстраций в Лондоне Комиссия в Великобритании выпустила заявление, осуждающее любые акты насилия и подчеркивающее важность мирных протестов.

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