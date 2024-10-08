Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Беспорядки: пропалестинская митинг в Риме продолжает эскалацию

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Манифестанты бросают дорожные указатели.
Манифестанты бросают дорожные указатели.

Беспорядки: пропалестинская митинг в Риме продолжает эскалацию

Толпы собираются в Риме, чтобы выразить поддержку палестинскому сообществу, что приводит к беспорядкам. Несанкционированные акции протеста приводят к хаосу, в результате чего на сотрудников правопорядка летят уличные знаки, бутылки и камни. Авторитеты отвечают разгоном слезоточивым газом. В то же время, в других местах царит тишина.

Накануне годовщины трагического события ХАМАС в Израиле, произошедшего 7 октября 2023 года, в центре Рима собрались тысячи человек. Участники протеста в масках и черной одежде бросали бутылки, камни и даже дорожные знаки в направлении сотрудников безопасности. В ответ силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы.

Итальянские власти не признали событие в Риме из-за опасений по поводу безопасности и восприятия протеста как празднование трагического события ХАМАС 7 октября. Ранее министр внутренних дел Маттео Пиантедоси предупредил о повышенной готовности, ожидая возможных атак в преддверии годовщины.

Протесты в Лондоне

Во время митинга возле Колизея демонстранты держали плакаты и размахивали палестинскими флагами, скандируя лозунги вроде "Свободу Палестине" и "Свободу Ливану". В то же время через мегафон было объявлено: "Революция началась 7 октября". Территория была хорошо охраняема, над ней кружил вертолет.

Одновременно десятки тысяч человек прошли маршем в Лондоне на пропалестинской демонстрации, как сообщает британское новостное агентство PA. На фотографиях видны люди с палестинскими и ливанскими флагами. Также была небольшая контрдемонстрация в поддержку Израиля. К полудню было произведено 15 арестов, как сообщила полиция.

В Эдинбурге, Шотландия, год назад, 7 октября 2023 года, сторонники Палестины вышли на улицы, требуя немедленного прекращения огня и наказания Израиля, как сообщает PA. В то время исламская организация ХАМАС и другие экстремистские группы, базирующиеся в Газе, атаковали Израиль, что привело к примерно 1200 жертвам и похищению около 240 человек в сектор Газа.

Итальянское правительство через Комиссию выразило озабоченность по поводу несанкционированных протестов в Риме, ссылаясь на риски безопасности и потенциальное празднование трагического события ХАМАС. После предупреждения министра внутренних дел Маттео Пиантедоси Комиссия усилила меры безопасности в преддверии возможных атак.

В ответ на сообщения о нарастающем насилие во время пропалестинских демонстраций в Лондоне Комиссия в Великобритании выпустила заявление, осуждающее любые акты насилия и подчеркивающее важность мирных протестов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно