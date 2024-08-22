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Федеральные земли ГерманииНовостиСудостроительство

Беспорядки на верфи Стралсунд вызывают последствия

Выкупные платежи за морскую верфь в Стуреминде просрочены. В результате город расторгнул свой договор аренды с арендодателем. Эти действия имели последствия - даже для уважаемого судна военного морского обучения.

 and  Alex Stellmacher
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- Беспорядки на верфи Стралсунд вызывают последствия

Отмена договора аренды между Fosen Werft GmbH и городом Стрелаундом для их большого судостроительного цеха привела к некоторым изменениям. В четверг компания Fosen Stralsund GmbH, которая проводила капитальный ремонт учебного парусного судна "Гриф" в цехе, подала заявление о банкротстве.

В результате, Грайфсвальд объявил, что ремонт будет существенно задержан. Грайфсвальд планирует обсудить с администратором банкротства Fosen Stralsund GmbH, как и возможно ли продолжить стальные строительные работы на "Грифе". Может потребоваться найти нового подрядчика, они упомянули.

Однако есть первоначальные перспективы для будущего использования цеха. Судоремонтный завод "Стрела" в Стрелаунде выразил заинтересованность в расширении своего бизнеса в Морском промышленном и коммерческом парке и заключил соглашение с городом об использовании судостроительного цеха. "Стрела" планирует занять место, оставленное уходом Fosen, они заявили.

Неоплаченные долги

В прошлый четверг городская администрация Стрелаунда объявила, что досрочно расторгла договор аренды с Fosen Werft GmbH. По словам мэра Александра Бадрова (ХДС), есть существенные непогашенные арендные платежи. "Есть значительные открытые долги", - заявил он на пресс-конференции в четверг вечером.

Fosen не удалось, несмотря на усилия, привести в Стрелаунд ожидаемое количество судостроительных и стальных проектов или создать необходимое количество рабочих мест. В настоящее время компания employs 30-35 человек, объяснил Бадров.

В феврале было подано заявление о банкротстве норвежской Fosen Yard AS. В то время заявили, что Fosen Stralsund не затронута банкротством.

Использование цеха для проектов

После банкротства MV Werften в 2023 году город принял судостроительную зону в Стрелаунде и создал морской промышленный и коммерческий парк с около 20 компаниями. По словам Бадрова, там работают около 500 человек.

"Это цель города для этого места: предотвратить оказание давления на всю локацию в случае проблем с компанией путем диверсификации", - сказал Бадров.

"Стрела" судоремонтный завод, как заявил представитель компании, планирует использовать цех для конкретных проектов. Также упомянуто, что другие компании заинтересованы в таком использовании.

Отмена договора аренды Fosen Werft GmbH для большого судостроительного цеха привела к их банкротству, что повлияло на ремонт учебного парусного судна "Гриф". Судоремонтный завод "Стрела", проявивший интерес, планирует расширить свой бизнес в Морском промышленном и коммерческом парке, потенциально взяв на себя использование судостроительного цеха для конкретных проектов.

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