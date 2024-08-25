Беспокойство и движущая сила действий Солингена

Сообщество в Золингене шокировано после того, как неизвестный жестоко атаковал нескольких человек во время городского фестиваля в субботу, что привело к многочисленным жертвам и травмам. После дня страха и неопределенности подозреваемый в конечном итоге был арестован. Но вопрос, который волнует всех, остается без ответа: почему это произошло и почему человек без разбора атаковал невинных участников мирного общественного мероприятия?

Город Золинген с населением 160 000 человек пытается справиться с ужасными событиями предыдущего дня. Тысячи людей, лица которых выражают скорбь, собираются в центре города, держа свечи и символы утешения. Городской декан Майкл Мёhr признает осязаемую боль, заявляя: "Город уже не тот, что был вчера. Слова нас покинули; наша жестикуляция говорит обо всем".

Расположенный между Дюссельдорфом, Кёльном и Вупперталем, Золинген оказался в центре внимания страны. Агрессивный инцидент произошел в пятницу вечером на праздновании 650-летия города, названном "Фестивалем разнообразия". В ранние часы субботы на место происшествия прибывает министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль. Канцлер Олаф Шольц требует строгого наказания для нападавшего, в то время как политические фигуры из разных концов страны выражают шок и недоверие, выражая благодарность службам экстренной помощи.

Вюст: Неуступчив перед лицом террора

Вюст стремится к тому, чтобы гордость не была ответом на террор. "Наша страна не дрогнет. Мы не поддадимся страху и будем упорно защищать наш образ жизни", - заявляет он. Файзер разделяет чувства Вюста, заверяя общественность, что они не поддадутся разделению и представят единый фронт против трагедии такого внезапного нападения.

Авторитеты еще не раскрыли мотивы действий нападавшего. Прокуратура упоминает "предварительное подозрение на террористический мотив", так как другой мотив в настоящее время не очевиден. По данным Spiegel, предполагаемый нападавший - 26-летний сирийский беженец, проживший в Германии менее двух лет.

ИГ идентифицирует нападавшего

Вечером в субботу известная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) берет на себя ответственность за трагический ножевой удар. Однако достоверность заявления ИГ остается предметом расследования. Неясно, имел ли предполагаемый нападавший связь с суннитской террористической организацией. Ранее ИГ брало на себя ответственность за нападения без веских доказательств своей причастности.

В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет и 56-летняя женщина. В результате нападавший, казалось, растворился в хаосе. Позже был арестован 15-летний подросток, но не по конкретному обвинению; он, возможно, обменялся словами с нападавшим перед инцидентом. Сначала преступник оставался неизвестным, без известного фото или полицейского видеонаблюдения с места происшествия.

Страх разливается вместе с тревогой

На следующий день страх витает в воздухе Золингена. "Я сказала мужу, что мы больше не можем ходить туда, где много людей", - говорит пожилая женщина, живущая рядом с местом происшествия десятилетиями. Неожиданно нож может ударить в любую минуту. "Ты должен бояться", - говорит она с тяжелым сердцем. Другой житель выражает безысходность: "Золинген, кажется, постоянно в заголовках". Это чувство разделяют многие в городе.

Золинген недавно пострадал от трагических событий. В марте в результате поджога дома погибли четыре человека, якобы совершенного недовольным бывшим жильцом. В июне мужчина получил смертельные травмы перед бизнесом в Золингене после падения контейнера с взрывчатым веществом. Есть подозрения, что этот инцидент может быть связан с деятельностью так называемой голландской мафии Мокро, группы, вызывающей беспокойство в NRW в течение недель.

Требование ужесточения законодательства о контроле над огнестрельным оружием

Не только Золинген будет вынужден каким-то образом реагировать на последние события; они также будут стимулировать политические дискуссии по всей Германии. В последние недели федеральный министр внутренних дел Файзер предложила ужесточить законодательство о контроле над огнестрельным оружием, но вокруг таких изменений сохраняется спор. Кроме того, намечены выборы в Саксонии и Тюрингии на следующей неделе.

Шокированная до глубины души, мэр Золингена Тим Курцбах выражает свои соболезнования на следующий день после инцидента, борясь за правильные слова, чтобы описать ужасную ситуацию. "Прошедшие часы не облегчают поиск правильных слов", - говорит она в присутствии высокопоставленных федеральных и государственных политиков. Говоря с семьями, пострадавшими от потери, и свидетелями ужасного нападения, тяжесть ситуации становится все более очевидной. "Боль глубока", - заключает она.

Жители Золингена призывают к более строгим мерам безопасности в свете последних событий. Они считают, что ужесточение мер необходимо для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Другие сообщества по всей Германии выражают солидарность с Золингеном, предлагая слова утешения и поддержки в это трудное время. Они подчеркивают важность единства и стойкости перед лицом трудностей.

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