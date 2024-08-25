- Беспокойные времена в Солингене

После долгого дня блуждания по городу, крошечные язычки свечей трепещут перед церковью в Золингене, пытаясь не погаснуть. Несмотря на то, что август обычно тёплый месяц, на улице прохладно и дует сильный ветер. Люди продолжают приходить и зажигать новые свечи. На большом знаке написано: "Почему?"

В пятницу вечером на фестивале многообразия в Золингене произошло кровавое нападение ножом, в результате которого погибли трое человек. Город и его около 160 000 жителей были потрясены этим событием. Лишь поздно вечером в субботу 26-летний сириец был задержан, подозревается в совершении преступления. Он был весь в крови.

На месте преступления, которое всё ещё огорожено, на следующий день стоит Филипп Мюллер. Он играл роль в планировании празднования 650-летия Золингена. В тот роковой пятничный вечер его вызвали. Он видел, как людей реанимировали. Он видел безжизненные тела.

Мюллер даже описал ужасные образы, которые преследовали его весь предыдущий день. Странно, но он смог сосредоточиться на организации мероприятия. Музыкальные инструменты всё ещё стояли на сцене, где произошло нападение. Он надеялся вернуть их группе. Даже сценическое освещение всё ещё было включено. "Мы предложили выключить его, но полиция сказала нет. Это место преступления", - объяснил Мюллер, признавая важность сбора улик. Но он не мог не чувствовать разочарования от всего этого.

После нападения ножом Золинген пережил страшные часы. Подозреваемый оставался на свободе некоторое время. Не было никаких записей с камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании. Неопределенность по поводу его местонахождения способствовала напряженной обстановке.

В ту же ночь прибыл министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС). Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) потребовал строгого наказания для преступника. Федеральный министр внутренних дел Надя Фэзер (СДПГ) прибыла в субботу вместе с министром-президентом Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) и министром внутренних дел Рёлем. Она назвала нападение "позорным" и повторила: "Мы не позволим себя разделить в такое время, но вместо этого будем стоять вместе и не позволим отвратительному нападению разделить наше общество".

Однако сообщество было озабочено не только разделением. Его также беспокоила настоящая озабоченность своей безопасностью. Власти не смогли успокоить встревоженных граждан. Были ли опубликованы какие-либо безопасные и поддающиеся публикации изображения подозреваемого? Нет. Что могло бы мотивировать такое отвратительное преступление? Это всё ещё оставалось неясным. Социальные сети бурлили от спекуляций.

Испугавшись раздела и потенциальной угрозы, другие города решили отменить свои фестивали. В Золингене царил страх и гнев. Многие местные жители начали задумываться о своей безопасности: всё ещё ли подозреваемый в городе или он уже сбежал? Были даже сообщения о последнем.

После дальнейшего расследования полиция обнаружила, что подозреваемый сдался в субботу вечером, всего в нескольких сотнях метров от места преступления. В самом Золингене. Он не был задержан в Берлине, Гамбурге или за границей, а в самом сердце города.

Как сообщает "Der Spiegel", подозреваемый прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. Эти детали впоследствии были подтверждены German Press Agency. Его депортация не удалась в прошлом году. Террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за этот акт.

В городе начала распространяться тревога и гнев. "Золинген, похоже, часто находится в центре общественного внимания", - заметил один местный житель с безнадежностью. Действительно, в последние месяцы произошло три трагических инцидента: пожар в мансардной квартире в марте, якобы устроенный бывшим жильцом, взрыв, вызванный тем, что мужчина уронил бутылку с веществом возле золингенского бизнеса в июне, и поджог 1993 года, в результате которого погибли пять турецких женщин и девочек от рук правых экстремистов.

Ни один из этих инцидентов не должен был омрачить празднование 650-летия. Вместо этого Золинген стремился представить положительный образ, называя себя "Ножевой столицей Германии" из-за своего богатого прошлого в производстве ножей. В городе находится "Немецкий музей ножей". Но справиться с недавними событиями будет непросто.

Не только Золинген будет затронут этими событиями, но и они вызовут общенациональную политическую дискуссию. Частота нападений ножом побудила министра внутренних дел Фэзер предложить ужесточить законы о оружии. Однако эти предложения ещё не были полностью приняты, с оппозицией от FDP. Кроме того, в следующую неделю состоятся выборы в Саксонии и Тюрингии, где миграция уже является актуальной темой.

Организатор фестиваля Филипп Мюллер, впрочем, не настроен на сдачу. Когда его спрашивают о возможности празднования в следующем году, учитывая последние события, он отвечает: "Конечно, почему бы и нет! Знаете, как это бывает: после вечеринки, до вечеринки. Я полностью "металл" здесь". Он собирается поговорить со всеми, кто вовлечен. "Мы выясним, как устроить ещё одну вечеринку здесь в августе следующего года".

Вместе с тем Золинген/Местные продолжают проявлять стойкость, с Филиппом Мюллером, планирующим фестиваль на следующий год, заявляющим: "Конечно, почему бы и нет! Знаете, как это бывает: после вечеринки, до вечеринки. Я полностью "металл" здесь".

Несмотря на недавние трагедии, ежегодный фестиваль остаётся важной частью идентичности города, с Мюллером, решительным вернуть его, заявляющим: "Мы выясним, как устроить ещё одну вечеринку здесь в августе следующего года".

Читайте также: