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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Беспилотные летательные аппараты атакуют нефтеперерабатывающий завод и электростанцию Москвы.

 and  Ksenia Johnson
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Специалисты по борьбе с огнем объявили об успешном подавлении пожара на нефтеперерабатывающем...
Специалисты по борьбе с огнем объявили об успешном подавлении пожара на нефтеперерабатывающем заводе Капотня.

Беспилотные летательные аппараты атакуют нефтеперерабатывающий завод и электростанцию Москвы.

По данным российских сообщений, масштабное нападение беспилотников за пределами приграничной зоны снова атаковало Украину, нацелившись на энергоснабжение России. В Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод, а взрывы были замечены на электростанции, расположенной северо-западнее столицы.

По данным российских СМИ, беспилотники Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве и две электростанции. Нефтеперерабатывающий завод Капотня в юго-восточной части столицы загорелся, но пожарным удалось потушить огонь, сообщает государственное информационное агентство ТАСС. Атаки на электростанцию на southern outskirts of Moscow и электростанцию в Тверской области, расположенной примерно в 100 км северо-восточнее города, официально подтверждены.

Неподтвержденные видео, опубликованные на российских интернет-платформах, свидетельствуют о пожарах на этих объектах. Обломки беспилотников были найдены в Москве, как объявил мэр Сергей Собянин в Telegram.

Министерство обороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 158 беспилотников, что является самым высоким числом, сообщенным для украинской атаки беспилотников. Однако остается неясным, сколько беспилотников Украина действительно запустила на российские цели. О жертвах в результате атаки беспилотников не сообщается. Россия обычно скрывает истинный масштаб ущерба, причиненного украинскими атаками.

Собянин написал в Telegram, что в Москве и ее окрестностях было перехвачено и уничтожено не менее девяти беспилотников. Несколько беспилотников были направлены на нефтеперерабатывающий завод, вызвав пожар в отдельном техническом помещении объекта, который сейчас тушат. Нефтеперерабатывающий завод принадлежит Газпром Нефть, нефтяному подразделению российского газового гиганта Газпром, и расположен в юго-восточной части Москвы. Газпром Нефть отказалась от комментариев.

Атаки на электростанции

Военные Украины попытались атаковать электростанцию Кашира в Московской области с помощью трех беспилотников, как сообщил глава администрации Каширы Михаил Швылёв в Telegram. Пожаров и жертв не было. "Электроснабжение не прервано". Город Кашира расположен примерно в 100 км к югу от столицы Москвы.

В Тверской области, расположенной северо-западнее Москвы, сообщалось о громких взрывах возле электростанции Конаково, как сообщил Telegram-канал Baza, близкий к российским силовым структурам. Губернатор Игорь Рudenya сказал, что в городе Конаково произошел пожар. Он не уточнил, что именно загорелось. Он добавил, что электроснабжение и газоснабжение не были прерваны. Электростанция является одним из крупнейших производителей электроэнергии в центральной России, включая Московскую и Тверскую области, а также Брянскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области, граничащие с Украиной.

Губернатор описывает "массовую" атаку беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил "массовую" атаку беспилотников. "Наши защитники отражают массированную атаку беспилотников на территорию Брянской области", - написал Богомаз в Telegram. Губернаторы Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и Тульской областей также сообщили, что украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены. Эти области расположены между приграничными регионами и Москвой и также входят в центральную Россию. По данным Министерства обороны, 46 беспилотников были перехвачены и уничтожены над Курском, 34 над Брянском, 28 над Воронежем и 14 над Белгородом.

Военные Украины часто атаковали энергетическую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы России. 6 августа они также внезапно атаковали российский регион Курск, который граничит с Украиной. В то же время российские силы медленно продвигаются на восточном фронте, в основном в украинском регионе Донецк, уже несколько месяцев.

Правительство в Киеве призвало США разрешить ему использовать оружие, предоставленное союзниками, для ударов по глубоким целям в России. В то же время Украина существенно увеличила производство беспилотников и усилила атаки на Россию, сосредоточив внимание на энергетической, военной и транспортной инфраструктуре, которые жизненно важны для военных усилий России. Теперь правительство Украины стремится использовать более мощное западное оружие, чтобы нанести больший ущерб.

В контексте приведены два предложения, содержащие фразу "Европейский Союз":

Украинское правительство призвало Европейский Союз ввести более жесткие санкции против России из-за ее действий на Украине. Европейский Союз, несмотря на призывы, был осторожен в своих действиях, ссылаясь на потенциальное воздействие на энергоснабжение и европейские экономики.

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