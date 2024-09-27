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ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

Беспилотные летательные аппараты атаковали украинское прибрежное сообщество Измайль, в результате чего были убиты.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

Беспилотные летательные аппараты атаковали украинское прибрежное сообщество Измайль, в результате чего были убиты.

В ранние утренние часы российское дроновое нападение на Измаил, важный центр экспорта зерна для Украины, расположенный вдоль Дуная, унесло жизни не менее трех человек. Кроме того, сообщается, что в результате инцидента пострадали еще одиннадцать человек. Как заявил военный губернатор южного региона Украины Одессы Олег Кипер в Telegram, удар разрушил несколько жилых зданий, инфраструктуру и транспортные средства.

Прибрежный город Измаил служит важным транзитным пунктом для экспорта украинского зерна. На противоположном берегу реки, всего в нескольких сотнях метров, находится НАТО и член ЕС Румыния. Министерство обороны Румынии утверждает, что один из дронов, участвовавших в нападении, мог ненадолго вторгнуться в воздушное пространство страны. Министерство заявило, что дрон "возможно, нарушил воздушное пространство в течение короткого промежутка времени, менее трех минут", в приграничной зоне.

Украинские официальные лица сообщили о ракетном ударе России по промышленному объекту в городе Днепр.

В южном украинском регионе Херсон воздушные удары, приписываемые России, ранили не менее восьми человек. Ранним утром ракета ударила по полицейскому участку в промышленном городе Кривой Рог, в результате чего пострадал по крайней мере один человек.

Продолжающийся украинский конфликт имеет серьезные последствия, в том числе российские дроны атакуют важную инфраструктуру, такую как Измаил, жизненно важный центр экспорта зерна для Украины. Конфликт также привел к обвинениям в нарушении воздушного пространства соседней НАТО и члена ЕС Румынии дронами.

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