Бесчисленные личные встречи с несовершеннолетними в Англии

В Англии и Уэльсе множество несовершеннолетних прошли тщательные личные досмотры на предмет наличия наркотиков и огнестрельного оружия. С января 2018 по июнь 2023 года правоохранительные органы провели в общей сложности 3368 таких "полных осмотров тела", согласно детскому комиссару Великобритании Рэйчел де Соузе.

Она призвала к более строгим стандартам. "Должна быть установлена гораздо более высокая планка, прежде чем несовершеннолетний подвергнется унизительному и тревожному досмотру", - заявила де Соуза. "Слишком много досмотров чрезмерны, рискованны и недостаточно задокументированы".

Планы новых стандартов предлагают, что только старшие офицеры могут санкционировать досмотр, и родитель или опекун должен быть уведомлен. "Полные досмотры" недавно подверглись критике после того, как офицеры удалили чернокожую ученицу с экзамена для досмотра на наркотики, ничего не найдя. Власти принесли извинения.

Несмотря на снижение числа досмотров, более половины из них не привели к дальнейшим действиям, как было установлено де Соузой. Это вызывает вопросы о необходимости таких инвазивных проверок. Кроме того, зафиксировано беспокойство по поводу того, что чернокожие дети подвергаются досмотру в четыре раза чаще, чем их белые сверстники.

В около 9 из 10 случаев подозрение было связано с наркотиками, а в 6% - с оружием. В менее чем половине случаев присутствовал ответственный взрослый. Дети в возрасте восьми лет и младше подвергались таким проверкам. Возраст уголовной ответственности в Англии - десять лет.

Де Соуза предложила, чтобы только старшие офицеры были уполномочены на личные визиты или досмотры из-за их важности и потенциального стресса для несовершеннолетних. После скандала с досмотром, который привел к удалению чернокожей ученицы с экзамена, прозвучали призывы к ужесточению правил в отношении таких инвазивных проверок.

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