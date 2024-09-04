- Бернс выражает оптимизм относительно возможного соглашения о миграции с ХДС.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Бёрнс считает, что коалиция "Траffic Light", Союз и земли вскоре достигнут соглашения по плану сокращения нелегальной иммиграции. "Я вижу сильное желание всех заинтересованных сторон сотрудничать для существенных улучшений в вопросах миграции и внутренней безопасности", - прокомментировала она после первых дискуссий во вторник вечером. Встреча была инициирована в связи с предполагаемым исламистским нападением с тремя жертвами в Солingen.

Она предложила, что "в ближайшее время мы сможем согласовать набор эффективных мер среди демократических сил в этой стране, которые мы затем сможем реализовать законным и своевременным образом". Бёрнс подчеркнула: "Общественность вправе ожидать от нас, как демократов, согласия по мерам, которые должны быть приняты в эти трудные времена".

По словам Бёрнс, представители коалиции "Траffic Light", Союза, федерального правительства и земель продолжат обсуждение миграционной политики на следующей неделе. Заседание проходило в закрытом режиме.

Союз считает заявления "Траffic Light" недостаточными

До встречи представители Союза выразили недовольство заявлениями коалиции "Траffic Light" от прошлой недели, так называемый пакет безопасности. Они подчеркнули необходимость ограничения нелегальной иммиграции.

"Пакет безопасности" включает в себя стратегии в трех областях: более жесткая позиция по депортации отказавших в убежище мигрантов на родину, более решительные действия против исламистского терроризма и ужесточение контроля над оружием. Федеральное правительство представило его в ответ на предполагаемое исламистское нападение в Солingen с тремя жертвами.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии заявил, что коалиция "Траffic Light", Союз и федеральное правительство в настоящее время ведут переговоры о достижении соглашения по сокращению нелегальной иммиграции. В связи с этим важно, чтобы федеральное правительство эффективно сотрудничало для реализации необходимых мер, учитывая ожидания общественности.

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