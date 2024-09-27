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Берлинские лисы легко одолели датскую оппозицию

 and  John Stellmacher
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Берлинские лисы легко одолели датскую оппозицию

Путь к победе в групповом этапе Лиги чемпионов для ручного мяча Берлинских лис полон вызовов и трудностей. Однако их неукротимая атака и усиленная оборона в конце концов ставят их в фавориты в Дании.

В последней гостевой игре против вице-чемпионов Дании Фредерисии ХК Берлинские лисы одержали победу со счетом 38:32 (17:17). После трех матчей они могут похвастаться двумя победами и одним поражением. Лучшими бомбардирами Берлинской команды стали Ларс Андерссон с восемью голами, Матиас Гидсель, лучший игрок мира по ручному мячу, и Йерри Толлбрин, каждый из которых забил семь голов.

Начало игры было равным. Бундеслига только после примерно восьми минут смогла вырваться вперед. Берлинцы доказали свою силу в атаке, воспользовавшись ошибками Фредерисии и забив пять голов подряд, что дало им преимущество (9:5).

Однако затем лисы стали допускать ненужные технические ошибки, и проблемы в обороне, которые были в предыдущих играх, снова проявились. Фредерисия воспользовалась этим, особенно в центре, где бывший берлинец Евгений Певнов, который помог лисам победить в Кубке ЕHF в 2015 году, часто оставался без присмотра и забивал голы. В результате преимущество было упущено перед перерывом.

Сенсационный гол-выравнивание

"Мы могли бы увеличить преимущество, но допустили слишком много ошибок в атаке. Мы были довольны ничьей к перерыву, особенно учитывая гол Ларса Андерссона", - прокомментировал тренер Ярон Зиверт. Андерссон почти забил с центра поля, когда прозвенел свисток на перерыв, обеспечив ничью 17:17.

Во второй половине лисы продемонстрировали большую решимость и быстро вернулись в лидеры, забив шесть голов подряд. "Начало второй половины было более соответствующим нашим ожиданиям, с акцентом на оборону и сейвы вратаря", - сказал Зиверт. "Мы преуспели в этом в течение 15 минут, но Фредерисия создавала возможности точными передачами. Мы довольны победой и нашей высокой эффективностью перед воротами соперника, но столкнулись с трудностями в обороне". Несмотря на это, лисы продолжали душить датскую команду своей мощной атакой до финального свистка.

После впечатляющей победы Берлинские лисы готовятся к следующему матчу Лиги чемпионов, используя свой спортивный талант, чтобы сохранить свой статус претендентов. Сенсационный гол Ларса Андерссона против Фредерисии ХК продемонстрировал стойкость и командный дух лис в трудные времена.

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