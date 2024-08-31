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ПолитикаНовостиУбийство и непредумышленное убийство

Берлинский городской администратор выступает за закрепление лодыжек после нападения на ножах

 and  Michael Bootcampf
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Берлинский городской администратор выступает за закрепление лодыжек после нападения на ножах

За несколько коротких дней Берлин стал свидетелем трех жестоких инцидентов, в ходе которых женщин Attacked with knives, с двумя летальными исходами. Министр юстиции Берлина Фелор Баденберг из партии ХДС вновь выразила свою обеспокоенность, заявив: "Хватит этих жестоких атак на женщин со стороны мужчин. Это чистой воды мизогиния". Она срочно просит министра юстиции Бушманна включить браслет для отслеживания местоположения в Закон о защите от насилия.

"Одновременно мы проводим расследование на уровне земли, рассматриваем необходимые правовые поправки и превентивные меры", - сказала Баденберг. "Один факт остается неоспоримым: эти кровавые инциденты не должны продолжаться".

Министр юстиции Марко Бушманн недавно высказал свою позицию в интервью, считая электронные браслеты для отслеживания местоположения эффективным инструментом против домашнего насилия и открытым к их использованию. Эти устройства передают местоположение и, если кто-то нарушает запрет на приближение к жертве, полиция немедленно об этом узнает.

36-летняя женщина выжила после нападения ножом

В другом шокирующем инциденте в Берлине 36-летнюю женщину жестоко Attacked с ножом в среду, а 28-летнюю - в пятницу. Во всех случаях подозреваемые - мужчины. Подозреваемый в нападении на 36-летнюю якобы ее бывший муж, подозреваемый в умышленном убийстве, то есть убийстве женщины только из-за ее пола.

В пятницу 38-летнюю женщину в Берлине атаковал мужчина, который душила ее и резала кухонным ножом. К счастью, полиция вовремя вмешалась и арестовала 32-летнего подозреваемого. Женщину сразу же доставили в больницу.

Инициатива министра семьи

Министр семьи по делам семьи от партии "Зеленых" Лиза Паус также решительно настроена защищать пострадавших от насилия. "Наша страна сталкивается с тревожной проблемой насилия в отношении женщин", - заявила она. "Это должно прекратиться".

"Нам нужна не только пакет безопасности против террористов с ножами, но и меры для предотвращения и защиты женщин от насилия", - сказала Паус.

В связи с этим она планирует представить Закон о помощи жертвам насилия, призванный обеспечить защиту всех жертв насилия. "Это потребует финансовых вложений, чтобы помочь землям создать больше центров предотвращения и защиты женщин", - отметила Паус. "На данный момент таких центров явно недостаточно. Два случая убийства женщин в Берлине за неделю означают, что в Германии каждые два дня женщина убивается своим партнером или бывшим партнером. Это трудно сдержать".

"В свете растущего числа случаев убийства и причинения тяжкого вреда здоровью женщинам в Берлине министр юстиции Фелор Баденберг выступает за включение браслетов для отслеживания местоположения в Закон о защите от насилия".

"В ответ на эскалацию насилия в отношении женщин министр семьи от партии "Зеленых" Лиза Паус предлагает Закон о помощи жертвам насилия, чтобы увеличить финансирование центров предотвращения и защиты, стремясь снизить тревожную частоту случаев убийства женщин в Германии".

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