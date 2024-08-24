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Берлинский административный руководитель склоняется к запрету ножей.

naturels Berlin призывает к более жестким мерам в отношении насилия с ножами, но признает, что не все предложения осуществимы в городе, население которого перевалило за миллион жителей

 and  Vladimir Milov
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Глава Берлина выступает за полный запрет ношения ножей.
Глава Берлина выступает за полный запрет ношения ножей.

- Берлинский административный руководитель склоняется к запрету ножей.

Мэр Берлина Кай Вегнер от партии ХДС выразил поддержку всеобщему запрету на ношение ножей, но выразил обеспокоенность по поводу его исполнимости. "Я был бы полностью за всеобщий запрет на ношение ножей. Но это должно быть реализовано на городском уровне, иначе мы столкнемся с серьезными проблемами правопорядка. Это настоящий вызов для города вроде Берлина", - заявил Вегнер газете "Рейнской почте". Разговор состоялся до ножевого нападения во время празднования 650-летия Солingen, в результате которого погибли трое человек и получили множество серьезных ранений.

Тем не менее, Вегнер положительно относится к целевым проверкам, таким как те, которые проводятся на станциях U-Bahn и S-Bahn. "Нам нужно усилить эти усилия", - предложил он. Ранее Вегнер выступал за зоны, свободные от ножей, в определенных местах.

Кроме того, Вегнер критикует предложения федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) по борьбе с ножевыми нападениями, считая их недостаточными. "Я считаю, что мы должны углубиться в корни проблемы, проанализировать круги правонарушителей и гарантировать, что ножи не будут носить вообще", - прокомментировал Вегнер.

В связи с ростом ножевых нападений Фезер планирует ужесточить законы о ношении оружия, ограничив ношение ножей с длиной лезвия всего шесть сантиметров вместо нынешних двенадцати. Также будет введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

В прошлом году было зарегистрировано 8951 случаев тяжкого телесного повреждения по всей стране, связанных с использованием ножей для причинения вреда или запугивания, что на 5,6% больше, чем в предыдущем году. Недавно федеральная полиция сообщила о 373 ножевых инцидентах на немецких железнодорожных станциях в первом полугодии.

Несмотря на поддержку Вегнера всеобщего запрета на ношение ножей, он признает, что его исполнимость в городе Берлин может представлять "серьезные проблемы правопорядка". С другой стороны, Вегнер выражает неодобрение в отношении мер контроля за ножами, предложенных федеральным министром внутренних дел Нэнси Фезер, считая, что сосредоточение на устранении корней проблемы и предотвращении ношения ножей было бы более эффективным.

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