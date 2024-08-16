Берлинская женщина станет первой немецкой женщиной в космосе

После беседы о космосе с криптомиллионером ученый Рбеа Рогге может стать первой немецкой женщиной, которая скоро полетит в космос. В настоящее время она проходит обучение в США, чтобы изучить полярный регион на ракете SpaceX.

После тренировочной экспедиции в ледяной Свальбард Рбеа Рогге может стать первой немецкой женщиной, которая скоро полетит в космос. Во время тренировки в высоких широтах она познакомилась с Чунь Вэнгом и поговорила с ним о космосе, сообщила 28-летняя Рогге. Полгода спустя Вэнг, разбогатевший на криптовалютах, написал ей, спрашивая, не хочет ли она сопровождать его на многосуточную миссию с американской компанией SpaceX. "Я никогда бы не подумала об этом!" - сказала она.

Рогге сейчас в США, где она проходит программу обучения для полета. Эта молодая женщина из Берлина не чужда жизни за границей. Она училась за бакалавра и магистра в Цюрихе и также провела год в Стокгольме. Если бы не миссия в космос, она сейчас преследовала бы свою докторскую степень в области робототехники в норвежском Тронхейме. Но теперь она освобождена от этого.

То же обучение, что и у астронавтов

Миссия может начаться уже к концу года, так что Рогге не так много времени на подготовку. Она уже прошла медицинские обследования, тренировку в центрифуге и экспедиционную подготовку, как сообщает Рогге. Недавно началось техническое обучение в Калифорнии. "Именно там вы учитесь управлять капсулой", - говорит она.

Это та же программа, что и для астронавтов американского космического агентства NASA и Европейского космического агентства ESA, которые также летают на капсуле "Dragon" SpaceX, объясняет она. "Конечно, государственные астронавты имеют гораздо больше тренировочных единиц, потому что они не только в космосе в течение трех-пяти дней, а в течение нескольких месяцев".

Рогге будет наблюдать за полярными регионами

Во время миссии "Фрам2", названной в честь корабля норвежских полярных исследователей в XIX веке, команда хочет наблюдать за полярными регионами, Арктикой и Антарктикой. Рогге - ученый в четырехчленной команде. Она отвечает за изучение таинственного небесного свечения, среди прочего. Кроме Чунь Вэнга, в команде есть норвежский filmmaker, австралийский полярный гид и Рогге.

28-летняя Рогге определенно не боится новых вызовов. Во время учебы она присоединилась к команде, которая отправилась строить спутник. "Мы смогли построить прототип в течение года, протестировать его на параболическом полете и в конечном итоге выиграть конкурс ESA", - вспоминает она. Это было очень вдохновляющее время.

Она затем рассказала Вэнгу о своем опыте работы в команде по спутнику во время экспедиции в Свальбард. "Вот как я начала говорить с Чунь о космических проектах". Чунь Вэн, настоящее имя которого Вэн Чунь, описывает себя как миллионера биткойнов и вечного путешественника по миру. Он родом из китайского мегаполиса Тяньцзинь, но в прошлом году принял гражданство Мальты.

28-летняя хочет достойно представлять Германию и Берлин

Если миссия состоится, Рогге станет первой немецкой женщиной в космосе. "Конечно, это не было первой мыслью, когда я согласилась участвовать в миссии", - сказала она. Но теперь она, конечно, постарается достойно представлять Германию и свой родной город Берлин.

На данный момент двенадцать мужчин из Германии побывали в космосе. ЕСА стремится побудить больше женщин подавать заявки, чтобы сделать команду более разнообразной, сказал три года назад немецкий астронавт Александр Герст. "Независимо от возраста или пола: мы просто не можем позволить себе отправлять односторонние экипажи", - объяснил Герст, который побывал в космосе дважды.

Даже Маттиас Мауэр, последний немец в космосе, поощряет девочек и мальчиков, мечтающих о карьере в космосе. Мауэр указал на своего американского коллегу Кайлу Баррон, которая была с ним на Международной космической станции ISS. "Она замечательный астронавт, и она делает много вещей лучше, чем мы, парни".

Немецкий резервный астронавт ЕСА Никола Винтер считает, что не одну, а двенадцать немецких женщин должны полететь в космос - столько же, сколько мужчин до сих пор. Она прокомментировала объявление о полете в Instagram, сказав, что рада за Рогге, если все получится. Но: это фактически туристический полет. Настоятельно нужен медицинский, биологический и материальный научный исследовательский полет с большим количеством женщин в космосе, "потому что женщины биологически отличаются от мужчин".

Винтер перечисляет, сколько женщин должны были стать первой немецкой женщиной в космосе, и насчитывает как минимум семь. Но ничего не получилось. А если не получится у Рогге? 28-летняя не сдастся. "Я планировала подать заявку в следующем раунде отборов ЕСА".

По завершении обучения Рогге может отправиться в свою миссию с Европейским космическим агентством (ЕСА), так как капсула SpaceX Dragon также перевозит астронавтов ЕСА.

Если ее миссия будет успешной, Рбеа Рогге станет первой немецкой женщиной, которая полетит в космос, представляя мечты о исследовании Германии и Берлина в рамках космической программы Европейского Союза.

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