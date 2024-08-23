- Берлинская ночь летучей мыши приглашает вас на экспедицию

По мере приближения вечера жители Берлина имеют возможность следовать по пути летучих мышей в течение уик-энда на различных мероприятиях. Это особенное событие называется Международной Ночью Летучих Мышей (Ночь Летучих Мышей), которое состоится 24 августа. Организованное Объединением по охране природы и биоразнообразия Германии (NABU), это мероприятие включает в себя несколько активностей.

Ассоциация Летучих Мышей Берлина приглашает вас на две бесплатные прогулки с летучими мышами в пятницу и субботу, начинающиеся в 19:30 каждый день. Точка сбора для первой прогулки - FEZ (Центр отдыха детей и молодежи) в Вульхайде. Для второй прогулки присоединяйтесь к 'Рюбецаль' остановке автобуса в Кёпеникском лесу в субботу. Участники в возрасте от пяти лет и старше могут открыть для себя увлекательные факты о ночном хищнике во время этих экскурсий. Обратите внимание, что регистрация обязательна.

Ночь Летучих Мышей в Спреихпарке также сосредоточена на этих крошечных крылатых созданиях. Послеобеденная прогулка показывает, как можно обнаружить летучих мышей с помощью детектора. Эти устройства преобразуют неaudible ультразвуковые сигналы, которые летучие мыши используют для навигации, в audible сигналы, как объясняет Грюн Берлин. Обратите внимание, что регистрация также требуется для этого мероприятия. Кроме того, насладитесь программой на сцене, включающей музыку, поэтическое слово и комедию, все это предлагается бесплатно и с сурдопереводом.

По данным NABU, три из 25 видов летучих мышей в Германии в настоящее время находятся в критической опасности. Четыре других вида считаются уязвимыми, а еще три вида находятся под угрозой из-за таких факторов, как снижение источников пищи, популяция насекомых и потеря среды обитания из-за ремонта зданий и срубки старых деревьев.

Во время прогулок с летучими мышами дети в возрасте от пяти лет и старше могут присоединиться и узнать о летучих мышах, делая это образовательным и развлекательным опытом для всей семьи. На Ночи Летучих Мышей в Спреихпарке есть послеобеденная прогулка, специально разработанная для детей, предоставляя им возможность изучить мир летучих мышей в увлекательной форме.

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