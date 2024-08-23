Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДети

Берлинская ночь летучей мыши приглашает вас на экспедицию

Берлин служит убежищем для летучих мышей: Изолированные в цитадели Шпандау, ок. 10 000 этих животных впадают в спячку каждый год. Тем не менее, вы также можете наткнуться на этих насекомоядных существ в многочисленных других местах по всему городу.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Берлинская ночь летучей мыши приглашает вас на экспедицию

По мере приближения вечера жители Берлина имеют возможность следовать по пути летучих мышей в течение уик-энда на различных мероприятиях. Это особенное событие называется Международной Ночью Летучих Мышей (Ночь Летучих Мышей), которое состоится 24 августа. Организованное Объединением по охране природы и биоразнообразия Германии (NABU), это мероприятие включает в себя несколько активностей.

Ассоциация Летучих Мышей Берлина приглашает вас на две бесплатные прогулки с летучими мышами в пятницу и субботу, начинающиеся в 19:30 каждый день. Точка сбора для первой прогулки - FEZ (Центр отдыха детей и молодежи) в Вульхайде. Для второй прогулки присоединяйтесь к 'Рюбецаль' остановке автобуса в Кёпеникском лесу в субботу. Участники в возрасте от пяти лет и старше могут открыть для себя увлекательные факты о ночном хищнике во время этих экскурсий. Обратите внимание, что регистрация обязательна.

Ночь Летучих Мышей в Спреихпарке также сосредоточена на этих крошечных крылатых созданиях. Послеобеденная прогулка показывает, как можно обнаружить летучих мышей с помощью детектора. Эти устройства преобразуют неaudible ультразвуковые сигналы, которые летучие мыши используют для навигации, в audible сигналы, как объясняет Грюн Берлин. Обратите внимание, что регистрация также требуется для этого мероприятия. Кроме того, насладитесь программой на сцене, включающей музыку, поэтическое слово и комедию, все это предлагается бесплатно и с сурдопереводом.

По данным NABU, три из 25 видов летучих мышей в Германии в настоящее время находятся в критической опасности. Четыре других вида считаются уязвимыми, а еще три вида находятся под угрозой из-за таких факторов, как снижение источников пищи, популяция насекомых и потеря среды обитания из-за ремонта зданий и срубки старых деревьев.

Во время прогулок с летучими мышами дети в возрасте от пяти лет и старше могут присоединиться и узнать о летучих мышах, делая это образовательным и развлекательным опытом для всей семьи. На Ночи Летучих Мышей в Спреихпарке есть послеобеденная прогулка, специально разработанная для детей, предоставляя им возможность изучить мир летучих мышей в увлекательной форме.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В результате аварии с участием транспортного средства мотоциклист погибает.
Федеральные земли Германии

В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

71-летний мотоциклист пытается перейти с грунтовой дороги на общественную и, к сожалению, не замечает встречный автомобиль, что wprowad в лобовое столкновение.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Хенрик Фальк с января возглавляет BVG, делая ставку на стабильность.
Федеральные земли Германии

Улучшение стабильности, чистоты и безопасности в цепочке поставок, как заявил руководитель BVG.

- Улучшение стабильности, чистоты и безопасности в цепочке поставок, как заявил руководитель BVG. Сложности в транспорте: пассажиры BVG сталкиваются с задержками и отменами рейсов Пассажиры BVG в последнее время испытывают трудности, с меньшим количеством работающих автобусов и задержками или даже отменами поездов U-Bahn. CEO BVG Хенрик Фальк стремится в будущем

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Леониден начнут гастрольный тур в октябре, сопровождаемые мелодиями из своего последнего альбома
Федеральные земли Германии

"Леониден не идентифицирует себя как цирковый музыкальный ансамбль" или "Леониден отличается от карнавальной группы" - возможные парафразы для данного текста.

Несмотря на свой четвертый релиз, музыкальный коллектив из Киля по-прежнему избегает подъемной лирики, но предлагает заманчивые танцевальные номера. Их цель с этим альбомом - показать свежий взгляд на себя.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В дебютном матче плей-офф выделяющимся игроком в составе Хайденхайма является не так давно...
Федеральные земли Германии

Европейский Союз в настоящее время находится в состоянии полного распада.

После успеха в плей-офф первого раунда Конференции Лига чемпионов, нападающие Хайденхайма ликуют, но главный тренер Шмидт в основном с осторожностью смотрит вперед к Санкт-Паули.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Эндрю Тейт и его брат Тристан вновь сталкиваются с обвинениями в серьезном неподобающем поведении...
Панорама

Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей.

- Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей. Британский социальный influencer Эндрю Тейт, в настоящее время находящийся под следствием по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, был помещен под домашний арест в Румынии в рамках нового расследования. 37-летний Эндрю и его брат Тристан Тейт были

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско.
Спорт

Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско.

Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско. Кажется, проблема между главным игроком Бельгии Тибо Куртуа и их тренером Доменико Тедеско не скоро разрешится. Куртуа, известная фигура в бельгийской команде, принял решение занять твердую позицию. Он объявил, что больше не будет представлять Бельгию, пока Тедеско остается на посту тренера.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках.
Спорт

Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках.

Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках. В последних фазах третьего четверти Колман получил травму, пытаясь блокировать ресивера Кенсcити Сити Чиз "Корнелл Пауэлл". Он упал на землю и остался неподвижным, пока игроки обеих

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно