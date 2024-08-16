Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиSpaceX

Берлинец надеется вскоре полететь в космос

Часто делаются грандиозные объявления в космической отрасли, но они не воплощаются в жизнь. Тем не менее, она оптимистична по поводу своей миссии - Рабеа Рогге верит, что станет первой немецкой женщиной в космосе.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Ребеа Рогге уже много путешествовала в Арктике. Теперь она хочет отправиться в космос.
Ребеа Рогге уже много путешествовала в Арктике. Теперь она хочет отправиться в космос.

- Берлинец надеется вскоре полететь в космос

Немецкий исследователь Робеа Рогге оптимистично настроена в отношении того, что она действительно отправится в космос на капсуле американской космической компании SpaceX. "Я очень уверена, что это сработает", - сказала 28-летняя Рогге из Берлина в интервью немецкому агентству новостей. Тогда она станет первой немецкой женщиной в космосе.

Что делает Рогге такой оптимистичной: проект полностью финансируется, поэтому нет необходимости собирать больше денег на полет, сказала она. Командир трех- или пятидневной миссии в полярные регионы должен быть Чунь Ван, который родом из Китая и разбогател на криптовалютах. В интервью американскому телеканалу CNBC Ван сказал, что он финансирует миссию. Ни он, ни SpaceX не сказали ничего о сумме.

Рогге в настоящее время тренируется с другими тремя членами экипажа в США перед полетом, который запланирован не ранее конца года. Тренировка подтверждает ее надежду на то, что полет состоится, сказала она. "Что я вижу сейчас, как работает SpaceX: действительно очень усердно, очень целенаправленно, очень мотивировано". Конечно, всегда могут быть задержки.

Если это не сработает, она, конечно, будет разочарована, сказала Рогге. "Но я думаю, всегда нужно смотреть на следующий вызов". Кроме того, она получает много радости от своей настоящей работы, докторской степени по робототехнике в Арктике.

Обновление от Робеа Рогге на X Обновления с сайта SpaceX миссии

Тренировка Рогге с SpaceX еще больше повышает ее уверенность, так как она наблюдает за их целеустремленным подходом. Несмотря на потенциальные задержки, SpaceX продолжит готовиться к полету, как указано в обновлениях на их сайте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе
Главные темы

Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе

После возобновления переговоров о régimen de alto el fuego в секторе Газа в Катаре давление на Израиль растет. 'Риск эскалации ситуации возрастает', заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лами tecnical недоступно переводимая на русскую транслитерация, во время своего визита в Израиль в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500
Главные темы

Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500

Цена на золото достигла нового рекорда. Ценный металл превысил отметку в $2500 впервые в пятницу днём и был торговался по цене $2500,16 (около €2274) за унцию. Предыдущий пик был достигнут в середине июля.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды
Главные темы

Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды

После долгих переговоров канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зелёные) и федеральный министр финансов Кристиан Линднер (ФДП) достигли соглашения о изменениях в черновике federal budget 2025. Некоторые спорные вопросы были решены, но остается финансовый разрыв в 12...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На этом микроскопическом снимке показаны частицы оспы обезьян в клетке
Главные темы

ВОЗ: в Европе ожидается больше случаев Mpox

Болезнь оспы обезьян может распространиться снова. Уже есть как минимум один случай нового штамма в Европе, скорее всего, последуют и другие. Однако эксперты успокаивают.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно