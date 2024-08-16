- Берлинец надеется вскоре полететь в космос

Немецкий исследователь Робеа Рогге оптимистично настроена в отношении того, что она действительно отправится в космос на капсуле американской космической компании SpaceX. "Я очень уверена, что это сработает", - сказала 28-летняя Рогге из Берлина в интервью немецкому агентству новостей. Тогда она станет первой немецкой женщиной в космосе.

Что делает Рогге такой оптимистичной: проект полностью финансируется, поэтому нет необходимости собирать больше денег на полет, сказала она. Командир трех- или пятидневной миссии в полярные регионы должен быть Чунь Ван, который родом из Китая и разбогател на криптовалютах. В интервью американскому телеканалу CNBC Ван сказал, что он финансирует миссию. Ни он, ни SpaceX не сказали ничего о сумме.

Рогге в настоящее время тренируется с другими тремя членами экипажа в США перед полетом, который запланирован не ранее конца года. Тренировка подтверждает ее надежду на то, что полет состоится, сказала она. "Что я вижу сейчас, как работает SpaceX: действительно очень усердно, очень целенаправленно, очень мотивировано". Конечно, всегда могут быть задержки.

Если это не сработает, она, конечно, будет разочарована, сказала Рогге. "Но я думаю, всегда нужно смотреть на следующий вызов". Кроме того, она получает много радости от своей настоящей работы, докторской степени по робототехнике в Арктике.

Обновление от Робеа Рогге на X Обновления с сайта SpaceX миссии

Тренировка Рогге с SpaceX еще больше повышает ее уверенность, так как она наблюдает за их целеустремленным подходом. Несмотря на потенциальные задержки, SpaceX продолжит готовиться к полету, как указано в обновлениях на их сайте.

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