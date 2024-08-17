Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине

Германское правительство не выделяет дополнительную финансовую помощь Украине, как сообщает "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Текущие бюджетные планы не имеют достаточных средств для этого, и дополнительные запросы от Министерства обороны не утверждаются из-за мер экономии со стороны Канцелярии и Министерства финансов.

Документы, электронные письма и разговоры в различных правительственных домах и Парламенте показывают, что министр финансов Кристиан Линднер предложил в письме министру обороны Борису Писториусу от 5 августа, что только новые меры могут быть утверждены, когда финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на ближайшее будущее, чтобы гарантировать, что бюджетные лимиты не будут превышены.

В этом году на Украину было выделено почти 8 миллиардов евро, и предлагаемый лимит на следующий год составляет 4 миллиарда евро, который, по словам источников, уже превышен. "Конец события. Котел пуст", - цитирует инсайдера в Федеральном правительстве.

Недоставленная система IRIS-T

Представительница Палаты представителей Бундестага подтверждает, что новых заказов для Украины не размещается, так как они больше не финансируются, как сообщает FAS. Ответственный эксперт по бюджету СДПГ по вопросам оборонной политики Андреас Шварц заявил, что система ПВО IRIS-T, готовая к отправке, не будет отправлена на Украину вопреки желанию министра обороны Писториуса.

Задержка, как сообщается, влияет и на другие заказы, такие как артиллерийские боеприпасы, дроны и запасные части для танков и гаубиц, хотя германская оборонная промышленность могла бы их доставить.

Разногласия в правительстве

Остановка платежей, похоже, привела к жарким разногласиям в Федеральном правительстве, согласно отчету. Канцелярия Олафа Шольца, по-видимому, против выделения средств, в то время как Министерство обороны, возглавляемое коллегой по СДПГ Писториусом, Федеральное министерство иностранных дел и Министерство экономики не согласны.

Роль Министерства финансов, возглавляемого боссом FDP Линднером, интерпретируется по-разному. Некоторые считают, что Министерство находится на стороне Канцлера, в то время как другие argue, что оно просто указывает на то, что больше нет денег на новые заказы.

Политические сдвиги

Если Шольц действительно стоит за остановкой платежей, он будет выполнять требования AfD, партии Wagenknecht и председателя Saxony CDU Михаэля Креtschмера, которые хотят прекратить военную поддержку Украины.

Однако Федеральное министерство финансов, как ожидается, не прекратит помощь Украине, согласно письму Линднера Писториусу. Деньги больше не будут поступать из федерального бюджета, а из активов Центрального банка России, конфискованных западными государствами в начале войны - около 150 миллиардов евро только в Европе. Германское правительство, как сообщается, работает с G7-странами и ЕС над созданием краткосрочного финансового инструмента для Украины на сумму 50 миллиардов долларов.

Остановка платежей вызвала критику со стороны ХДС и внутри рядов коалиции. Лидер фракции ХДС в Бундестаге Гадехенс заявил, что Шольц и коалиция показывают "непреcedentedoipocrisy" в отношении Украины. Канцлер обещает "военную поддержку Украины в той мере, в какой это необходимо", но также хочет быть "канцлером мира". Даже внутри своих собственных рядов действия Шольца вызывают замешательство. Неудача американских фондов зимой и весной уже нанесла значительный ущерб Украине, критикует эксперт по бюджету СДПГ Шварц. Если Германия, второй по величине донор, теперь задерживается, это трудно для Украины.

Я не буду приукрашивать, остановка платежей в отношении Украины вызвала значительный раскол внутри Федерального правительства.

Что касается системы ПВО IRIS-T, к сожалению, мы не можем отправить ее на Украину в настоящее время из-за финансовых ограничений.

Читайте также: