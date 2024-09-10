- Берлин стремится укрепить законодательство: защиту свидетелей и правосудие

В битве против организованной преступности Сенат Берлина возглавляет общенациональную кампанию по укреплению защиты свидетелей и работников правосудия. Коалиция черного и красного цветов приняла законодательные меры с этой целью. Цель состоит в том, чтобы внедрить новый вид принудительного наказания в Уголовный кодекс.

Сенатор юстиции Фелор Баденберг (ХДС) пояснила: "Это несомненный законодательный шаг к усилению защиты в сфере правосудия". Инициатива основана на случаях давления на свидетелей в Берлине, целью которого является сокрытие компрометирующей информации или помехи судебным процессам.

В судебных залах все чаще происходят опасные инциденты

Сенатор Баденберг уточнила: "Это может быть устрашающий взгляд перед судом, угрожающий жест или даже прямое威胁 в адрес работников правосудия и их адресов". Хотя точных цифр нет, она признает, что "вероятность эскалации насилия медленно растет".

Эти утверждения подтверждаются увеличением числа опасных предметов, обнаруженных на контрольно-пропускных пунктах берлинских судов. В 2022 году было зарегистрировано около 9600 таких случаев, а в 2023 году - 10 700 случаев обнаружения холодного оружия.

Связь с организованной преступностью

Часто эти инциденты связывают с операциями организованной преступности. Как объяснила Сенатор Баденберг, "Речь идет о задержке судебных процессов, создании препятствий для представления определенных доказательств, таких как показания свидетелей, и в конечном итоге затруднении установления виновных".

Удивительно, но эта защитная мера не ограничивается только свидетелями, но также охватывает судей, прокуроров, судебных приставов и переводчиков, согласно Баденберг. Она подчеркнула: "Бесперебойная работа нашей системы правосудия зависит от защиты тех, кто каждый день поддерживает правосудие".

В 2020 году сообщалось о трех берлинских судьях, которых сопровождали полицейские после серии угроз со стороны организованной наркоторговли. Эти судьи рассматривали дело о наркоторговле, в котором использовались расшифрованные данные сообщений преступников, сообщает Администрация юстиции Берлина.

Согласно "Berliner Morgenpost", за период с 2019 по 2022 год было зарегистрировано 20 реальных случаев уголовного преследования свидетелей, чиновников и экспертов во время уголовных расследований и судебных процессов, согласно отчету Федерального уголовного полицейского управления. Однако Сенатор юстиции Берлина ожидает значительного недоотчета.

Профсоюз полиции Берлина (GdP) полностью поддерживает эту инициативу. "В течение многих лет мы наблюдали, как организованные преступные синдикаты используют наши судебные залы как сцену для запугивания коллег, свидетелей, прокуроров и судей, но правосудие неэффективно защищает их", - заявил представитель Бенджамин Йендро. "Берлин прокладывает путь, и мы надеемся, что другие земли поддержат эту кампанию и продолжат сотрудничество".

Баденберг оптимистична в отношении успеха проекта. Недавно она подняла этот вопрос на конференции министров юстиции и считает, что "мы можем ожидать большинства голосов".

По словам Баденберг, параграф о принуждении (§240 StGB) должен быть расширен. С точки зрения GdP, было бы желательно добавить дополнительную категорию преступлений, учитывающую принадлежность к банде.

Баденберг считает борьбу с организованной преступностью (ОП) приоритетным вопросом. Однако инициатива по борьбе с опасностью для свидетелей и работников правосудия является приоритетной задачей для Сената в целом, как она утверждает. Проект уже был рассмотрен в коалиционном соглашении.

Федеральный совет инициировал ответ на этот вопрос, признав необходимость усиления мер защиты. Эта инициатива, возглавляемая Федеральным советом, направлена на укрепление правовой базы для лучшей защиты свидетелей и работников правосудия.

В свете растущей угрозы для работников правосудия Федеральный совет считает необходимым ужесточить наказание для организованных преступных групп, которые запугивают или причиняют вред этим лицам.

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