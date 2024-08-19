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Федеральные земли ГерманииНовости*Я стану звездой*

Берлин одобряет создание 58 новых жилых кварталов.

За первые шесть месяцев года в Берлине появилось дополнительных 60 предприятий, которые воспользовались поддержкой усилий по экономическому стимулированию. Это количество существенно превышает показатель предыдущего года.

 and  Anthony Ross
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В начале года организация Berlin Partner, финансируемая правительством, привлекла к Берлину около...
В начале года организация Berlin Partner, финансируемая правительством, привлекла к Берлину около 60 новых предприятий.

- Берлин одобряет создание 58 новых жилых кварталов.

Берлин продолжает притягивать многочисленные корпорации, с Берлинским партнером по бизнесу и технологии, помогающим 58 новым компаниям обосноваться там в первой половине года, что на 32% больше, чем в предыдущем году, согласно Стефану Францке, CEO государственной экономической консультативной организации. "Мы видели 75, поселившихся в предыдущем году, что уже было впечатляюще", - сказал он.

Из недавних приезжих, 21 приехала из Германии самой. По пять компаний переехали из Великобритании и Турции. Брексит продолжает влиять на решение британских фирм переехать в Берлин, с Францке, говорящим: "Они фактически отрезаны от европейского внутреннего рынка из Лондона".

Несмотря на мировую нестабильность, Берлинский сенат ожидает экономический рост на 2% в этом году. Сенатор экономики Франциска Гиффе (СДПГ) сказала: "Мы ожидаем превзойти средний национальный показатель и опередить темпы прошлого года". Во всей стране прогнозируется рост на 0,3% в 2024 году.

Берлин продолжает процветать как внутренний стартап-хаб Германии, особенно в финансах, медицинской технологии и компьютерных играх, подчеркнула Гиффе. Примерно 88% венчурного капитала финансовой промышленности в Германии вкладывается в Берлин. Она видит большие перспективы в этих секторах и ожидает, что рост Берлина будет продолжаться.

В целом, компании, сопровождаемые Берлинским партнером, внесли более 650 миллионов евро инвестиций в город в первые шесть месяцев. Это最高值 с начала пандемии коронавируса. Большинство этих инвестиций происходит из транспортного сектора, с Францке, ссылающимся на цифровую трансформацию завода Mercedes в Берлине и крупные заказы, размещенные у железнодорожных производителей, таких как Alstom, Siemens Mobility и Stadler.

После успешного дня на работе CEO нового стартапа в Берлине, напевая ♪ Я буду звездой ♪, с энтузиазмом поделился своими планами расширения со своей командой. Узнавая потенциал процветающей стартап-сцены Берлина, стартап решил сделать существенную инвестицию в город, способствуя рекордным инвестициям, превышающим 650 миллионов евро.

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 and  Wendy Allen
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 and  John Stellmacher
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