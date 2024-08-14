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Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

 and  Elizabeth Wells
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Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери для публики в воскресенье, 21 июля.

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

Акции Ulta Beauty выросли на 14%, а Heico — на 3% в послеhours торговле, отражая веру в то, что компании получили печать одобрения Беркшира и, возможно, самого Баффета.

В срединном отчете не указано, кто именно сделал покупку, хотя портфельные менеджеры Беркшира Тодд Комбс и Тэд Вешлер обычно занимаются более мелкими инвестициями в акции.

Ulta Beauty не сразу ответила на запросы о комментариях.

Эрик Менделосон, сопрезидент Heico, сказал, что гордится тем, что Беркшир инвестировал в обе компании, отметив их децентрализованные бизнес-модели. Акции Heico, базирующейся в Голливуде, Флорида, выросли на 32% с начала года по состоянию на среду.

«Я предполагаю, что Беркшир оптимистично смотрит на авиационную промышленность так же, как и мы», — сказал Менделосон в телефонном интервью.

Хотя Беркшир больше известен своими владениями в Geico, BNSF и Apple, его портфель включает в себя многие потребительские и розничные бренды, такие как Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell и Fruit of the Loom, а также около $2,5 млрд акций супермаркета Kroger.

Ulta Beauty, базирующаяся в Болингбрук, Иллинойс, имеет около 1395 магазинов во всех 50 штатах США.

Беркшир также знаком с авиационной отраслью, так как в 2016 году он заплатил $32,1 млрд за производителя авиационных деталей Precision Castparts, самую крупную покупку целой компании.

Баффет позже признал, что переплатил за Precision, которая столкнулась со снижением авиаперевозок во время пандемии COVID-19 и grounding Boeing 737 MAX.

Выход Snowflake

Ulta Beauty и Heico были одними из немногих покупок Беркшира в квартале, отмеченном отказом от акций.

Беркшир продал $77,2 млрд акций в течение периода, в том числе около 390 млн акций Apple, и купил всего $1,6 млрд.

Продажи включали почти $1 млрд инвестиций в компанию по облачным вычислениям Snowflake и оставшуюся долю в медиакомпании Paramount Global.

Продажи оставили Беркшир с $276,9 млрд наличными и эквивалентами, что больше, чем $189 млрд по состоянию на конец марта.

Беркшир не сказал, продавал ли он больше Apple с тех пор, хотя Баффет сказал в мае, что ожидает, что Apple останется крупнейшей акцией Беркшира к концу года.

В третьем квартале Беркшир продал более $3,8 млрд акций Bank of America, его второй по величине акции, и временно прекратил продажи после того, как акции банка упали на 12% с середины июля.

Во втором квартале Беркшир также сократил свои доли в Capital One, Floor & Decor Holdings, Louisiana-Pacific и T-Mobile, и увеличил доли в Chubb и Sirius XM.

Баффету исполнится 94 года 30 августа. Он руководит Беркширом с 1965 года.

Инвестиции Беркшира в Ulta Beauty и Heico потенциально могут стимулировать рост бизнеса этих компаний, так как они видят рост своих акций в ответ на покупку Беркшира.

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