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ПолитикаНовостиМигранты

Береговая охрана Франции спасла 223 мигранта из Дуверского пролива

В течение двух последовательных дней

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Несмотря на настойчивые усилия, многочисленные мигранты непрерывно пытаются пересечь Ла-Манш, чтобы...
Несмотря на настойчивые усилия, многочисленные мигранты непрерывно пытаются пересечь Ла-Манш, чтобы достичь Соединенного Королевства

Береговая охрана Франции спасла 223 мигранта из Дуверского пролива

Пограничная охрана Франции спасла 223 терпящих бедствие мигрантов в проливе Ла-Манш в течение 48 часов. Морская префектура сообщила о многочисленных мини-судах, часто переполненных мигрантами, которые испытывали трудности на пути в Великобританию. Эти суда получали помощь от спасательных кораблей, которые доставляли потерпевших в порты Булони и Дюнкерка.

Некоторые из этих мигрантов уже были в открытом море или застряли на отмелях из-за прилива. Другие упорно отказывались от помощи пограничной охраны, выбирая продолжать свой опасный путь к желанной цели.

Мигранты часто рискуют пересечь пролив Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании, часто используя небольшие надувные лодки для этого путешествия. Это опасное путешествие становится еще более рискованным из-за многочисленных крупных судов, курсирующих через пролив, что часто приводит к гибели людей во время этих переходов.

Великобритания пытается ограничить миграцию через пролив Ла-Манш в течение длительного времени, с французским сотрудничеством и значительными финансовыми вложениями. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер недавно обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на встрече в четверг.

Несмотря на риски и опасности, мигранты продолжают пытаться пересечь пролив на переполненных судах. К сожалению, эти попытки часто приводят к опасным столкновениям с более крупными судами, увеличивая угрозу аварий или столкновений.

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