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ПолитикаНовостиФранция

Береговая охрана Франции спасает 223 мигранта из Ла-Манша

Несломленные, мигранты упорно стремятся преодолеть пролив Ла-Манш и достичь Великобритании большими группами. Нелегальные перевозчики часто переполняют маленькие суда избыточным количеством людей, что приводит к трудным ситуациям в море.

 and  Elizabeth Wells
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Несмотря на это, множество мигрантов стойко пытаются переправиться через Ла-Манш, чтобы попасть в...
Несмотря на это, множество мигрантов стойко пытаются переправиться через Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию.

- Береговая охрана Франции спасает 223 мигранта из Ла-Манша

Прибрежная охрана Франции спасла 223 иммигранта из опасных ситуаций в проливе Ла-Манш в течение 48 часов. Множество переполненных маломерных судов, на которых плыли иммигранты, испытывали трудности, пытаясь достичь Британии, как сообщили в морской префектуре. Спасательные суда доставили потерпевших к французским портам в Булонь-сюр-Мер и Дюнкерк на севере.

Некоторые иммигранты были в воде или застряли на мелях из-за прилива, в то время как другие отказались от помощи прибрежной охраны, решив продолжить свой рискованный путь к цели.

Стармер обсуждал этот вопрос с Макроном всего несколько дней назад.

Иммигранты часто пересекают пролив Ла-Манш, чтобы добраться до Британии, обычно используя небольшие надувные лодки. Путь может быть опасным, так как через пролив проходят многочисленные крупные суда. К сожалению, во время этих плаваний уже были жертвы.

Британия сотрудничает с французской помощью уже некоторое время, чтобы сократить миграцию через пролив Ла-Манш, вложив миллионы фунтов стерлингов во Францию. Новый британский премьер-министр, Кир Стармер, в последний раз говорил об этом вопросе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном всего несколько дней назад.

Иммигрантов, которых спасли, доставили во французские порты в Булонь-сюр-Мер и Дюнкерк, оба расположенные во Франции. Несмотря на опасный путь, некоторые иммигранты отказываются от помощи французской прибрежной охраны, решив продолжить путь к Британии.

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