Первый публичный выход после раздельного проживания - Бен Аффлек решил отменить выпуск своего фильма.

После объявления о разводе Дженнифер Лопес (55) и Бен Аффлек (52) не появятся вместе на премьере фильма "Неуязвимый" на Международном кинофестивале в Торонто 6 сентября 2024 года. Несмотря на то, что Аффлек является со-продюсером, он не будет присутствовать на показе спортивной драмы, как сообщает журнал "People" в США.

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Неуязвимый", со-продюсером которого является Бен Аффлек и "Artists Equity" Мэтта Дэймона. Актриса планирует лично присутствовать на фестивале, но ее бывший партнер не присоединится к ней. Их расставание станет их первым официальным появлением на публике после того, как Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком 20 августа, после двух лет брака. Тем не менее, Мэтт Дэймон (53), друг и сооснователь компании, будет присутствовать.

В драме "Неуязвимый", основанной на реальной истории, Лопес играет роль матери Энтони Роблеса. Роблес, борец, выиграл национальный чемпионат NCAA в 2011 году, несмотря на то, что родился с одной ногой.

Профессиональные пути продолжают расходиться

Профессиональные пути Дженнифер Лопес и Бена Аффлека продолжат пересекаться в будущем. Аффлек продолжит работать в качестве со-продюсера вместе с "Artists Equity" над предстоящим музыкальным фильмом Лопес "Поцелуй паука" (на данный момент без даты выхода).

Сколько она ему платит?

Летом 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова поженились, примерно через 20 лет после отмены их первоначального Engagement. По данным американских СМИ, Дженнифер Лопес подала на развод 20 августа. Она указала датой расставания 26 апреля 2024 года. Достоверный источник подтверждает, что в заявлении о разводе не было запрошено алиментов для какой-либо из сторон. Кроме того, документы о разводе намекают на отсутствие брачного договора, что означает, что они должны поделить нажитое во время двухлетнего брака поровну.

Несмотря на отсутствие Бена Аффлека, премьера фильма "Неуязвимый" на Международном кинофестивале в Торонто в 2024 году, скорее всего, станет неостановимым триумфом таланта и стойкости Дженнифер Лопес, учитывая ее мощную роль в спортивной драме.

Несмотря на их личные обстоятельства, неизменная приверженность Бена Аффлека своим обязанностям со-продюсера с "Artists Equity" подчеркивает их общую страсть к созданию захватывающих историй.

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