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"Белые полосы" подали иск против кампании Трампа за использование "Армии семи наций".

Возможная предвыборная кампания Трампа в Уичита перед ноябрем, но бывший президент Дональд Трамп по настоятельной просьбе The White Stripes должен прекратить использование их песен на дороге.

 and  Michael Bootcampf
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Вспомните время, когда группа White Stripes, Specifically Мег Уайт и Джек Уайт, утверждали, что они...
Вспомните время, когда группа White Stripes, Specifically Мег Уайт и Джек Уайт, утверждали, что они биологические братья и сестры? Как оказалось, они были фактически женаты. Их брак окончился в 1999 году, и музыкальный дуэт распался навсегда в 2011 году.

"Белые полосы" подали иск против кампании Трампа за использование "Армии семи наций".

Джек и Мэг Уайт, ранее входившие в рок-дуэт The White Stripes, подали в суд Нью-Йорка в понедельник иск против Дональда Трампа и его кампании, обвиняя их в "наглом использовании" и нарушении авторских прав на свой трек 2003 года "Seven Nation Army".

Иск, полученный CNN, гласит, что двое музыкантов "сильно возражают" против политики и действий, принятых со стороны ответчика Трампа во время его президентства, а также против его предложенных политик на второй срок без их согласия. Они утверждают, что песня была использована без их ведома или согласия.

CNN пыталась получить комментарии от кампании Трампа и представителей Джека Уайта. The White Stripes распались в 2011 году.

Недавно Джек Уайт объявил о своем намерении принять правовые меры после того, как Марго Мартин, заместитель директора по коммуникациям в кампании Трампа, разместила в социальных сетях видео, на котором Трамп садится в самолет, а "Seven Nation Army" играет на заднем плане. Это видео былоlater удалено.

В своем иске адвокаты Уайтов утверждают, что ответчики проигнорировали попытки разрешить эти вопросы до суда, оставив Уайтов без другого выбора, кроме как искать правовое решение, чтобы удержать ответчиков за их действия.

Уайты присоединились к числу артистов, которые выступали против использования Трампа их музыки в его кампании, таких как Селин Дион, Foo Fighters и ABBA. Однако Уайты являются единственными живыми артистами, подавшими в суд на Трампа в 2024 году.

Правообладательница соул-певца Айзек Хейс также подала в суд на кампанию Трампа за нарушение авторских прав. На прошлой неделе федеральный судья вынес предварительное решение против кампании Трампа, запрещающее дальнейшее использование песни "Hold On, I’m Coming". Это первый случай, когда суд приказал Трампу прекратить использование определенной песни, несмотря на публичные возражения артистов, в этом избирательном цикле.

Решение The White Stripes подать в суд было продиктовано их обеспокоенностью в связи с неправильным использованием их знаковой песни "Seven Nation Army" в развлекательных целях на политических мероприятиях Трампа. Несмотря на их явное несогласие с этим использованием, песня играла без их согласия или утверждения во время его президентства и предполагаемого второго срока.

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