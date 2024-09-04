Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСледующие

Белорусский лидер Лукашенко помиловал 30 человек с политическим прошлым.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
После якобы победы Лукашенко на выборах 2020 года последовала волна протестов, повлекшая за собой...
После якобы победы Лукашенко на выборах 2020 года последовала волна протестов, повлекшая за собой многочисленные аресты.

Белорусский лидер Лукашенко помиловал 30 человек с политическим прошлым.

Белорусский лидер Лукашенко освободил очередную партию политических заключенных, всего 30 человек. В группу вошли 7 женщин и 23 мужчины, среди которых были родители несовершеннолетних. По официальным заявлениям, эти individuals подали прошение о помиловании, признали свою вину, раскаялись и обещали впредь жить в рамках закона. Министерство внутренних дел, по-видимому, будет следить за исполнением этого обещания. Однако подробности процедуры не подтверждены независимо.

Критикуя продолжающееся политическое подавление, пытки и нарушение прав человека в Белоруссии, находящаяся в изгнании оппозиционный лидер Светлана Тихановская выразила облегчение по поводу освобождения 30 дополнительных политических заключенных. Однако она подчеркнула, что более 1400 человек по-прежнему находятся в заключении по политическим мотивам. По данным правозащитной организации "Вясна", число преследований, похоже, растет, а не снижается. В июле только 170 человек были осуждены за политически мотивированные правонарушения.

В середине августа, как сообщается, 30 политических заключенных в Белоруссии были помилованы. Российское изгнанническое СМИ "Медуза" сообщило, что оппозиция в изгнании ранее предоставила Минскому правительству через посредников подробности о тяжело больных заключенных. Некоторые из упомянутых в этом списке были помилованы.

После президентских выборов 2020 года, омраченных обвинениями в фальсификации выборов, Тихановскую признали победительницей. Ее муж, а также оппозиционный деятель Мария Колесникова, были арестованы, и их местонахождение остается неизвестным. После объявления победы Лукашенко начались массовые протесты. С тех пор 70-летний лидер ужесточил контроль над протестующими и оппозиционерами, усилив подавление.

Недавно Лукашенко помиловал группу из 30 политических заключенных, в том числе родителей несовершеннолетних. Несмотря на это, критик Светлана Тихановская отмечает, что более 1400 человек по-прежнему находятся в заключении по политическим мотивам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии,...
Политика

Консервативная партия в Великобритании ищет нового лидера партии, поскольку пять претендентов выходят в бой.

На последних общих выборах в Великобритании Conservative Party показали свой худший результат за долгое время. В настоящее время ведется поиск преемника для бывшего лидера партии Сунак.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Самый молодой в истории Украины министр иностранных дел стал историей прошлого
Политика

Отъезд Кулебы неизбежен, но не сразу.

Отъезд Кулебы неизбежен, но не сразу. В разгар конфликта с Россией президент Зеленский принял решение уволить министра иностранных дел Кулебу и других членов кабинета. Это тактическое решение соответствует определенной стратегии и мотивам увольнения Кулебы. В ближайшее время международное сообщество может получить возможность пообщаться с Кулебой в Брюсселе. Наблюдатели могут быть

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Дакс продолжил своё снижение ниже своего предыдущего пика.
Политика

Дакс продолжает погружаться глубже под рекордную отметку.

Дакс продолжает погружаться глубже под рекордную отметку. Дакс делает нырок после достижения пика. На фоне сдержанной глобальной рыночной обстановки известный немецкий индекс завершил свою сессию во вторник падением на 0.83%, зафиксировавшись на отметке 18 591,85 пункта. Индекс MDax средних компаний последовал за ним, снизившись на 0.43% до

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Россия утверждает, что Украина строит 'загрязненное взрывное устройство', как показано на этом...
Политика

Радиоактивный район Чернобыля переживает ад

Радиоактивный район Чернобыля переживает ад Взрыв произошел внутри радиоактивной зоны вокруг Чернобыльской АЭС в Украине, как заявил губернатор Киевской области Руслан Кравченко в Facebook. Огонь распространился на площадь около 20 гектаров, но уровни радиации остаются нормальными, согласно данным официальных лиц зоны. Примерно 200 пожарных, в том числе 50 soldiers, работают

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии,...
Политика

Консервативная партия в Великобритании ищет нового лидера партии, поскольку пять претендентов выходят в бой.

На последних общих выборах в Великобритании Conservative Party показали свой худший результат за долгое время. В настоящее время ведется поиск преемника для бывшего лидера партии Сунак.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Гугл последние время устраняет значительную уязвимость Pixel
Технологии

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей Последний месяц меня поразили два значительных инцидента с Pixel. Первый - представление серии Pixel 9, на которое Google надеялась, чтобы я запомнил. Но второй инцидент, который привлек мое внимание, был серьезной уязвимостью в безопасности. Эта уязвимость не ограничивалась только телефонами Pixel, а

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В деле о €32 000 RTL совершает ошибку
Культура

В деле о €32 000 RTL совершает ошибку

Ошибка в популярном шоу: все ответы на 32000-евровый вопрос в 'Кто хочет стать миллионером?' оказались неправильными в один из вторников по данным RTL.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно