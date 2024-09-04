Белорусский лидер Лукашенко помиловал 30 человек с политическим прошлым.

Белорусский лидер Лукашенко освободил очередную партию политических заключенных, всего 30 человек. В группу вошли 7 женщин и 23 мужчины, среди которых были родители несовершеннолетних. По официальным заявлениям, эти individuals подали прошение о помиловании, признали свою вину, раскаялись и обещали впредь жить в рамках закона. Министерство внутренних дел, по-видимому, будет следить за исполнением этого обещания. Однако подробности процедуры не подтверждены независимо.

Критикуя продолжающееся политическое подавление, пытки и нарушение прав человека в Белоруссии, находящаяся в изгнании оппозиционный лидер Светлана Тихановская выразила облегчение по поводу освобождения 30 дополнительных политических заключенных. Однако она подчеркнула, что более 1400 человек по-прежнему находятся в заключении по политическим мотивам. По данным правозащитной организации "Вясна", число преследований, похоже, растет, а не снижается. В июле только 170 человек были осуждены за политически мотивированные правонарушения.

В середине августа, как сообщается, 30 политических заключенных в Белоруссии были помилованы. Российское изгнанническое СМИ "Медуза" сообщило, что оппозиция в изгнании ранее предоставила Минскому правительству через посредников подробности о тяжело больных заключенных. Некоторые из упомянутых в этом списке были помилованы.

После президентских выборов 2020 года, омраченных обвинениями в фальсификации выборов, Тихановскую признали победительницей. Ее муж, а также оппозиционный деятель Мария Колесникова, были арестованы, и их местонахождение остается неизвестным. После объявления победы Лукашенко начались массовые протесты. С тех пор 70-летний лидер ужесточил контроль над протестующими и оппозиционерами, усилив подавление.

Недавно Лукашенко помиловал группу из 30 политических заключенных, в том числе родителей несовершеннолетних. Несмотря на это, критик Светлана Тихановская отмечает, что более 1400 человек по-прежнему находятся в заключении по политическим мотивам.

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