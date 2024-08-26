Белорусская армия не особенно грозная, по мнению Мунца.

11:25: Разведка предупреждает о диверсии России в ГейленкирхенеУсиленный режим безопасности на базе НАТО в Гейленкирхене, Германия, был введен на основе разведданных, указывающих на потенциальную опасность от предполагаемой операции диверсии России с использованием дрона. Согласно данным немецкой разведки, надежная иностранная разведслужба предоставила серьезную информацию о вероятности диверсии России против этого объекта НАТО.

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11:20: Пожар на нефтебазе в Пролетарске продолжаетсяПрошло больше недели с тех пор, как начался пожар на нефтебазе в Пролетарске на юге России, как видно на последних спутниковых снимках системы мониторинга пожаров и лесов NASA FIRMS. Пожар, возникший в результате удара украинского дрона 17/18 августа, уже затронул более 70 топливных цистерн. Неподтвержденные сообщения утверждают, что еще одно нападение произошло в пятницу утром, что побудило местные власти Ростовской области объявить режим ЧС. В среду ТАСС сообщило, что к тому времени 47 пожарных были ранены в результате пожара.

10:50: Самолеты Польши перехватывают из-за близости атакАтаки России так близко к польской границе привели к тому, что польская армия направила перехватчики, как сообщает агентство новостей ПАП. Кроме того, в операции участвовали самолеты других союзных стран. Согласно украинским данным, Россия развернула 11 дальних бомбардировщиков Ту-95, способных нести крылатые ракеты, и запустила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в направлении Украины. Страну также атаковали с Черного моря.

10:22: Украинские силы успешно сбили российский ракетный снарядСегодня утром украинский зенитный расчет якобы сбил российский крылатый снаряд из пулемета, установленного на грузовике, в Закарпатском регионе. Губернатор Виктор Микита поделился видео инцидента в социальных сетях. Микита утверждает, что ракета была запущена из Львова и сбита 650-м отдельным зенитно-пулеметным батальоном. Команда по проверке RTL/ntv подтвердила подлинность видео, но остается неясным, какой тип ракеты был целью. Однако, согласно "Киевскому независимому", огонь из пулемета не был причиной падения ракеты; вместо этого ответственность несет украинская зенитная ракета, как заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

10:03: 15 украинских регионов подверглись атакам России - инфраструктура энергетики стала цельюПо словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, более половины регионов Украины находятся под атакой России. "Сегодня массированная атака России затронула 15 регионов. Противник использовал разные виды оружия: дроны, ракеты, гиперзвуковые ракеты. Есть жертвы и раненые", - написал Шмыгаль в Telegram. Украинские источники сообщают, что инфраструктура энергетики в четырех регионах, в том числе Запорожье, Суммы, Ривне и Львове, стала целью. Мэр Виталий Кличко сообщил о перебоях в подаче электроэнергии и воды в некоторых районах Киева.

09:40: ИСВ: Силы с менее важных фронтов перебрасываются в КурскИнститут изучения войны (ИСВ) считает, что российская армия, скорее всего, перебрасывает силы с менее значимых секторов украинского фронта в Курскую область. Согласно данным командиров 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты, 11-й бригады ВДВ, 56-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и 51-го полка ВДВ (106-я дивизия ВДВ), они доложили президенту России Владимиру Путину о боевых операциях в прилегающих территориях Украины в выходные. В последнем отчете ИСВ предполагает, что речь идет о Курской области. ИСВ зафиксировало 810-ю бригаду морской пехоты, 155-ю бригаду морской пехоты и 11-ю бригаду ВДВ в Курской области и получила доказательства недавних перебросок элементов 56-го полка ВДВ из Роботино на западе Запорожской области в приграничный регион. Командование российской армии сопротивляется операционному давлению, чтобы отозвать силы с приоритетных наступательных инициатив для захвата Покровска в Донецкой области, как заявили эксперты.

09:14: Сообщаются первые жертвы от массированной бомбардировки РоссииПо меньшей мере три человека погибли в результате российских авиаударов, сообщают украинские власти. Зафиксированы случаи жертв в Луцке на западе страны, Днепре на востоке и Запорожье на юге. Мэр Луцка Игорь Поліщук заявил, что многоквартирный жилой дом был поражен "вражеским ударом" и унес жизнь одного человека. Губернаторы Одесской, Запорожской и Харьковской областей сообщили об взрывах в своих регионах в Telegram и призвали людей укрыться. Ранее губернатор Полтавской области Филипп Пронькин сообщил, что пять человек были ранены в результате атаки на промышленное предприятие.

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Украина следит за накоплением белорусских войск у их общей границы. Эта ситуация больше предыдущих, и вступление Белоруссии в войну могло бы быть катастрофическим, как заявила репортер ntv Надя Кревальд.

08:22: Взрывы слышны в нескольких украинских городах - отключение электроэнергии в Киеве

10:24 Москва: Заявляется о разрушении 20 украинских дронов

Министерство обороны России утверждает, что российские системы ПВО сбили 20 украинских дронов, которые атаковали российскую территорию в течение ночи. Девять были перехвачены над Саратовским районом, три над Курском, по два над Белгородом, Брянском и Тульской областью. Один дрон был обнаружен над районами Орлы и Рязань.

10:24 Москва: Заявляется о разрушении 20 украинских дронов

Министерство обороны России утверждает, что российские системы ПВО сбили 20 украинских дронов, которые атаковали российскую территорию в течение ночи. Девять были перехвачены над Саратовским районом, три над Курском, по два над Белгородом, Брянском и Тульской областью. Один дрон был обнаружен над районами Орлы и Рязань.

07:53 Москва: Заявляется о разрушении 20 украинских дронов

Министерство обороны России утверждает, что российские системы ПВО сбили 20 украинских дронов, которые атаковали российскую территорию в течение ночи. Девять были перехвачены над Саратовским районом, три над Курском, по два над Белгородом, Брянском и Тульской областью. Один дрон был обнаружен над районами Орлы и Рязань.

07:24 Россия запускает интенсивную воздушную атаку на Украину

Согласно различным источникам, Украина в настоящее время подвергается интенсивной атаке. "Взрывы в Киеве в это время, Украина подвергается массированной ракетно-бомбовой и беспилотной атаке с суши, воздуха и моря", - сообщает "Киевский пост" в X. Военный эксперт Нико Ланге пишет, что Россия запускает ракеты с кораблей в Черном море и с 11 Ту-95, а также использует беспилотники и баллистические ракеты. "Воздушная атака России на Украину интенсивна". Сообщается о взрывах в нескольких городах.

07:07 Командир чеченских сил сообщает о потерях украинцев в Курске

Бойцы чеченского специального подразделения "Ахмат" и 2-я бригада специальных сил сообщают, что за последние сутки они уничтожили два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин и один легкий танк французского производства (AMR) в Курском районе. Государственное информационное агентство "ТАСС" сообщает эту информацию, ссылаясь на заявление командира, генерал-майора Апти Алаудинова. "За последние сутки мы также уничтожили подразделение автоматических гранатометов и миномет, и уничтожили артиллерийскую установку", - сказал он. "С помощью этих атак на эти военные объекты наши войска нанесли значительный ущерб украинским войскам". Алаудинов подтверждает, что продвижение украинских войск остановлено. "Противник действительно пытается продвинуться, но безуспешно. Мы уже начали уничтожать противника в нескольких районах и освобождать некоторые поселения. Я верю, что эта работа будет продолжена каждый день".

06:41 Северная Корея: Ким Чен Ын призывает к увеличению производства камикадзе-дронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к разработке и производству большего количества беспилотных летательных аппаратов-камикадзе как "ценного аспекта военной подготовки", согласно сообщению государственного информационного агентства КНДР. Он сделал это заявление во время испытаний domestically developed drones. Беспилотные летательные аппараты-камикадзе - это беспилотные летательные аппараты, оснащенные взрывчатыми веществами, которые направляются на цели противника. Россия регулярно использует иранские беспилотные летательные аппараты этого типа на Украине. Северная Корея и Россия укрепили военное сотрудничество. Согласно официальным фотографиям, белые беспилотные летательные аппараты с крыльями в виде буквы X летят к целям, похожим на южнокорейские танки K-2. Согласно агентству новостей Южной Кореи Yonhap, целевые объекты были моделированы по южнокорейским танкам K-2.

Больше об этом здесь.

06:34 Украина: 1140 российских военнослужащих "нейтрализовано" за 24 часа

По данным украинских военных, за последние 24 часа было нейтрализовано 1140 российских военнослужащих, что увеличило общее число "нейтрализованных" российских военных с начала конфликта до 608 820. Эти цифры не могут быть объективно проверены. В последнем отчете сообщается об уничтожении четырех российских танков, 17 бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одной реактивной установки, одной системы ПВО и 39 беспилотных летательных аппаратов.

06:12 Киев предупреждает Минск об избежании "серьезных ошибок"

Украина призывает Белоруссию вывести свои значительные контингенты войск и военную технику с общей границы. Правительство в Минске призывается воздерживаться от враждебных действий и вывести свои войска из приграничной зоны. Киев предупреждает Белоруссию не совершать "серьезных ошибок" под влиянием Москвы. Белоруссия пока не ответила. Согласно украинским источникам, войска на границе включают белорусские специальные силы и бывших наемников "Вагнер". Техника включает танки, артиллерию, системы ПВО и инженерное оборудование, размещенное в Гомельской области вдоль северной границы Украины. В заявлении также упоминается, что Украина "никогда не предпринимала враждебных действий против белорусского народа и не будет этого делать в будущем".

05:46 Губернатор России сообщает о повреждениях от обломков дронов

В российском регионе Саратов несколько домов получили повреждения из-за обломков сбитых украинских дронов, сообщает местный губернатор. Пострадали города Саратов и Энгельс, где все соответствующие службы экстренной помощи находятся наготове. Энгельс является домом для стратегической базы бомбардировщиков России.

03:52 Повышается тревога из-за атаки дронов в Киеве

Украинские источники сообщают, что системы ПВО в Киевском районе задействованы для противодействия российской атаке дронов. Региональное военное управление сообщает в Telegram: "Зафиксирован проникновение вражеских дронов! Системы ПВО в районе работают". На данный момент нет сообщений о жертвах или ущербе.

00:19 Зеленский осуждает "точный" удар по команде Reuters

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский осудил ракетный удар, в результате которого погибли сотрудники Reuters. Один человек погиб, двое получили ранения в результате нападения на отель в восточноукраинском Краматорске, сообщило агентство. Погибшим оказался бывший британский солдат Райан Эванс, 38 лет. Эванс работал в Reuters с 2022 года, помогая журналистам с вопросами безопасности в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже. Зеленский описал уничтожение "стандартного городского отеля" российской ракетой "Искандер" как "точный, целенаправленный". "Мои соболезнования семье и друзьям". Прокуратура Украины начала предварительное расследование инцидента, обнародованное в Telegram. Инцидент произошел в субботу в 22:35 по местному времени. Reuters пока не установило, был ли ракетный удар произведен из России или отель был специально выбран в качестве цели. С российской стороны тишина.

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Комиссия выразила обеспокоенность эскалацией tensions между Украиной и Россией, призывая обе стороны к деэскалации и соблюдению международного права. В свете разведданных о потенциальных диверсионных операциях России Комиссия предложила усилить меры безопасности на базах НАТО в пострадавших регионах.

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