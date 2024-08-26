- Белоруссия передислоцирует свои войска к границе с Украиной.

Украина обвиняет своего соседующего союзника Белоруссию в сосредоточении войск у своей границы, как сообщает Министерство иностранных дел Украины в воскресенье. Службы разведки заявили, что заметили концентрацию значительного числа сил в Гомельском регионе, близкой к украинской границе, якобы в рамках военных учений.

Киев предупредил Белоруссию о возможной "регрессивной ошибке" под влиянием России. Армия Белоруссии должна прекратить эти "недружественные действия". Министерство иностранных дел призвало белорусских солдат отвести войска от границы, сохраняя дистанцию, превышающую дальность действия белорусских ракетных систем.

Наемники Вагнера в Белоруссии?

Киев также обнаружил присутствие бойцов ЧВК "Вагнер", российской частной военной компании, в Белоруссии. Некоторые из этих солдат нашли убежище в Белоруссии после неудачного мятежа, возглавляемого их лидером Евгением Пригожиным в России, в июне 2023 года.

Киев расценил военные учения в приграничном регионе как потенциальную угрозу "международной безопасности" из-за близости Чернобыльской АЭС. Министерство иностранных дел в Киеве подчеркнуло: "Украина никогда не инициировала враждебные действия против белорусского народа".

Заявление Министерства иностранных дел было сделано на фоне украинских успехов в российском регионе Курск. С 6 августа Украина сообщила о значительных территориальных приобретениях там. В то же время Россия продолжала расширяться на востоке Украины.

Украина обсуждает прогресс в регионе Курск

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером упомянул о разговоре с главнокомандующим Александром Сирским, заявив, что украинские войска продвинулись в Курском регионе на один-три километра. "Мы взяли под контроль два дополнительных села. Бой продолжается в другом селе", - сказал Зеленский в своем вечернем сообщении.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает тесные связи и поддержку российского президента Владимира Путина. Его страна политически и экономически зависит от России.

ЕС обвиняет Белоруссию в использовании своей территории в качестве плацдарма для российских войск. Перед российским вторжением в Украину в феврале 2022 года Россия разместила massive military formations на белорусской территории близ украинской границы под предлогом военных учений.

Следующие заявления из Киева выражают озабоченность потенциальными угрозами международной безопасности в приграничном регионе из-за присутствия наемников Вагнера и военных действий Белоруссии. Министерство иностранных дел Украины заявило: "Мы обнаружили присутствие бойцов Вагнера в Белоруссии и расцениваем военные учения в приграничном регионе как потенциальную угрозу международной безопасности из-за близости Чернобыльской АЭС".

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