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Бельгийский велосипедист Гекиер одержал победу на заключительном этапе Тур

Победа в женском Тур-де-Франсе будет определена только на финальном этапе. Победа в горном споре eserc механически следующему этапу.

 and  Elizabeth Wells
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Бельгийский велогонщик Жюსტин Гекьер одержал победу на предпоследнем этапе в одиночку.
Бельгийский велогонщик Жюსტин Гекьер одержал победу на предпоследнем этапе в одиночку.

- Бельгийский велосипедист Гекиер одержал победу на заключительном этапе Тур

Бельгийская велогонщица Жюстин Гекьер завоевала победу на этапе 7. В майке в горошек она финишировала в одиночку, преодолев 166 километров от Шампанёля до Ле-Гран-Борнан, опередив соперниц более чем на минуту.

В общем зачете Тур де Франс польская велогонщица Катажина Нiewiadoma сохранила лидерство после четвертого места, но голландская спортсменка Дени Муллинг приблизилась к ней, финишировав вместе. Несмотря на отставание в 1 минуту и 15 секунд, Муллинг, которая испытывала трудности на ранних этапах тура, остается претенденткой на победу, занимая восьмое место. Заключительный этап в воскресенье, протяженностью 150 километров от Ле-Гран-Борнан до Альп д'Юэз, должен определить чемпиона Тур де Франс.

На альпийском этапе в Ле-Гран-Борнан, с более чем 2000 метров набора высоты, группа из шести гонщиков имела преимущество в пять минут над основной группой перед решающим отрезком. На 15 километрах до финиша и с преимуществом в 3,5 минуты лидеры начали распадаться. Гекьер атаковала и праздновала победу в горнолыжном курорте, также принимающем этапы Кубка мира по биатлону.

Лайан Липперт завершила гонку на 21-м месте, отставая на 1 минуту и 59 секунд, и занимает 11-е место в общем зачете, уступая лидеру 1 минуту и 47 секунд.

После победы на этапе 7 Жюстин Гекьер выразила свой энтузиазм в отношении гонки на том же альпийском этапе на следующий день. Этап 10, завершающийся на легендарном Альп д'Юэз, станет последней возможностью для гонщиков повлиять на общий зачет, а значительный подъем на этапе может определить чемпиона Тур де Франс.

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