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Бельгийский футболист Вранккс продлил контракт с "Волфсбургом"

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Бельгийский футболист Астер Вранкскс продлил контракт с ВФЛ Вольфсбург, заставив поклонников...
Бельгийский футболист Астер Вранкскс продлил контракт с ВФЛ Вольфсбург, заставив поклонников неприятно вздрогнуть.

- Бельгийский футболист Вранккс продлил контракт с "Волфсбургом"

Вольфсбург сохранил в своем составе бельгийского футболиста Астера Вранккса, что стало сюрпризом для многих. 21-летний игрок, которого ранее связывали с уходом летом, теперь останется в Вольфсбурге как минимум до 2025 года, согласно заявлениям из Нижней Саксонии. Спортивный директор Себастьян Шиндзиелорц верит в Вранккса и считает, что в нем еще много нереализованного потенциала.

Вранккс подписал контракт с Вольфсбургом в 2021 году. В период с осени 2022 по лето 2023 года полузащитник был арендован у АК Милан. Недавно Вранккса связывали с АК Флоренцией, Лацио Рим и Астон Вилла. Однако продление контракта предотвратит уход Вранккса из Вольфсбурга бесплатно в следующем году.

Несмотря на слухи о возможном переходе Астера Вранккса в разные европейские клубы, такие как АК Флоренция, Лацио Рим и Астон Вилла, его контракт с ВФЛ Вольфсбург был продлен, что гарантирует его пребывание в немецком клубе как минимум до 2025 года. Данное соглашение также означает, что Вранккс не сможет бесплатно перейти в другой клуб в следующем году, согласно правилам немецкого футбола.

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 and  Ann Bradley
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