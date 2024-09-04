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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

Бехернс может быть уволен при соответствующих правовых обстоятельствах

В дискуссии Берлина по миграционному вопросу участвовал министр внутренних дел Нижней Саксонии Бехренс. Союз требует продолжения переговоров только в случае перераспределения границ. Бехренс не исключает такой возможности.

 and  Grigoriy Williams
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Министр внутренних дел Нижней Саксонии, Беренс, открыт к идее увольнений при наличии законных...
Министр внутренних дел Нижней Саксонии, Беренс, открыт к идее увольнений при наличии законных оснований.

- Бехернс может быть уволен при соответствующих правовых обстоятельствах

Представительница Министерства внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Бехренс (СДПГ) выразила готовность рассмотреть предложение Союза о возвращении определенных мигрантов на границе Германии. Она заявила: "Если это будет законно разрешено - а для этого нужно тщательное изучение - мы должны это сделать". Она считает, что и другие штаты, поддерживающие СДПГ, могут поддержать этот шаг.

Это могло бы побудить другие страны ЕС усилить солидарность, считает представитель СДПГ. Однако она подчеркнула: "Если это не законно, то мы должны воздержаться. Мы все еще страна, управляемая законом". Неподкупность права на убежище не обсуждается. "Это краеугольный камень нашего Основного закона и напоминание о нашем прошлом". Это мнение поддерживается во всей СДПГ.

Права на убежище злоупотребляют в избытке, "даже те, кто имеет другие способы въехать в Германию", заявила Бехренс. "И мы должны ограничить это злоупотребление". Многие лица, которые заявляют о праве на убежище при въезде, имеют небольшие шансы получить его и остаются в стране в течение длительного времени, как показал министр.

Бехренс отвергла призыв лидера ХДС Фридриха Мерца объявить "национальную чрезвычайную ситуацию", чтобы разрешить высылку лиц. "Здесь есть серьезные препятствия, но эта риторика вызывает истерию и не приносит пользы", - прокомментировала она. В правовом отношении такая чрезвычайная ситуация не выдержала бы судебного разбирательства, заключила она.

Бехренс участвовала в тайных дискуссиях по миграционной политике с членами коалиции "Светофор", Союза и земель в Берлине в прошлую среду. После переговоров Союз сделал дальнейшие переговоры зависимыми от принятия своего требования о возвращении на границе.

Бехренс признала: "Я не планирую соглашаться на требование Союза без тщательного изучения его законности". Более того, она подчеркнула: "Если ситуация не соответствует нашей правовой системе, мы должны воздержаться от таких действий, соблюдая наше обязательство перед законом".

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