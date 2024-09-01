- Бек и Гимбер договорились продлить свое соглашение в Гейденхайме до 2028 года

Немецкая команда Бундеслиги 1. FC Хайденхайм продлила контракты форварда Адриана Бекка и защитника Бенедикта Гимбера до 30 июня 2028 года. Команда объявила об этом перед домашним матчем против FC Аугсбург.

Бекк представляет швабов с 2022 года, а Гимбер присоединился в 2023 году. "Эти два продления контрактов, которые произошли в начале этого сезона, являются важными составляющими нашей долгосрочной стратегии состава", - сказал CEO 1. FC Хайденхайм Хольгер Санвальд.

Вклад Гимбера в 1. FC Хайденхайм с момента его прибытия в 2023 году был таким же значительным, как и у Бекка, который присоединился к немецкой команде Бундеслиги в 2022 году. Продление контрактов обоих игроков гарантирует их присутствие в составе швабов до 2028 года, что может повлиять на их выступления в Бундеслиге.

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