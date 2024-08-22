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КультураНовостистиль

Бейонсе предлагает виски, вдохновленный ее прадедом, который делал чай.

Предлагая "неординарную перспективу" американскому виски, бренд представляет собой совместную инициативу между Moët Hennessy, которая является отраслью напитков люксовой корпорации LVMH.

 and  Elizabeth Wells
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Бейонсе предлагает виски, вдохновленный ее прадедом, который делал чай.

Выяснилось, что у неё была конкретная марка на уме сейчас.

В прошлый вторник, 32-кратная лауреат премии «Грэмми», объявила о своем последнем проекте: люксовом виски, созданном в сотрудничестве с её прадедом по отцовской линии, который был «мооншинером» в эпоху запрета спиртных напитков.

Этот проект является совместным предприятием между Бейонсе и Moët Hennessy, spirits division люксовой группы LVMH, которая управляет многочисленными лейблами вин, шампанского и спиртных напитков, такими как Veuve Clicquot и Dom Pérignon.

Обещая «необычный поворот» для американского виски, напиток называется SirDavis в честь прадеда Бейонсе, Дэвиса Хоуга. Фермер и «мооншинер» в эпоху запрета, Хог прятал бутылки с алкоголем «в пустотах cedar деревьев для друзей и родственников, чтобы они нашли и насладились», согласно пресс-релизу.

«Когда я узнала, что мой прадед был «мооншинером», это почувствовалось, как моя страсть к виски была предопределена», - сказала Бейонсе в заявлении. «SirDavis - это мой способ почтить его, соединив нас через новую общую legacy».

Веб-сайт SirDavis features рукописное письмо от Бейонсе к Хогу, в котором она заявляет, что «твоя legacy служит источником вдохновения и мотивации для меня».

Рецепт был создан Биллом Лумсденом, дистиллером, ответственным за шотландские single-malt виски Glenmorangie и Ardbeg, принадлежащие LVMH. Смес из 51% rye и 49% malted barley, виски созревает в бочке из хереса, согласно пресс-релизу.

В результате получается вкусовой профиль, который, как описано, демонстрирует вкус темно-красных фруктов, гвоздики и корицы, предлагая «элегантную текстуру и ощущение во рту, напоминающие японские и шотландские виски».

LVMH раскрыла, что Бейонсе была тесно вовлечена в дизайн бутылки, которая гордо несет бронзового коня, представляющего корни Бейонсе в Техасе.

Хотя и описанный как «годы в разработке», этот шаг совпадает с недавним образом Бейонсе в стиле «ковбойкор». Ее публичный образ «Ковбой Картер», а также предыдущий альбом «Ренессанс», оба содержали изображения Бейонсе на коне, с упоминаниями виски в обоих записях.

SirDavis является последним бизнес-проектом Бейонсе, присоединившись к ее недавно расширенной империи, которая включает в себя парфюм (Cé Noir) и линию средств по уходу за волосами (Cécred). 42-летней певице также принадлежит Parkwood Entertainment, в которую входит линия спортивной одежды Ivy Park.

Бейонсе присоединяется к длинному списку знаменитостей, которые в последнее время входят на рынок роскошных напитков, в том числе Дрейк, Дуэйн Джонсон, Джордж Клуни и даже собственный муж Jay-Z, который продал 50-процентную долю в своем бренде шампанского Armand de Brignac LVMH в 2021 году.

Moët Hennessy, в свою очередь, надеется получить более крупную долю на растущем рынке виски США на $5,1 миллиарда. Виски теперь составляет 62% американских экспортных спиртных напитков, и число дистилляторов выросло с 35 двадцатилетие назад до 2600 в 2023 году.

SirDavis будет доступен в США и в выбранных магазинах в Лондоне, Париже и Токио с сентября, по цене около $89.

Люксовый виски, названный SirDavis, является данью уважения Бейонсе к наследию её прадеда и демонстрирует уникальный стиль с помощью созревания в бочках из хереса и отличительного вкусового профиля.

Вовлечение Бейонсе в процесс создания выходит за рамки рецепта виски, как видно из роскошного бронзового коня, украшающего каждую бутылку, отражающего её корни в Техасе и личный стиль.

Также в рамках своей предпринимательской деятельности она занимается парфюмерной линией, брендом ухода за волосами и компанией по производству спортивной одежды.

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