Бейонсе предлагает виски, вдохновленный ее прадедом, который делал чай.

Выяснилось, что у неё была конкретная марка на уме сейчас.

В прошлый вторник, 32-кратная лауреат премии «Грэмми», объявила о своем последнем проекте: люксовом виски, созданном в сотрудничестве с её прадедом по отцовской линии, который был «мооншинером» в эпоху запрета спиртных напитков.

Этот проект является совместным предприятием между Бейонсе и Moët Hennessy, spirits division люксовой группы LVMH, которая управляет многочисленными лейблами вин, шампанского и спиртных напитков, такими как Veuve Clicquot и Dom Pérignon.

Обещая «необычный поворот» для американского виски, напиток называется SirDavis в честь прадеда Бейонсе, Дэвиса Хоуга. Фермер и «мооншинер» в эпоху запрета, Хог прятал бутылки с алкоголем «в пустотах cedar деревьев для друзей и родственников, чтобы они нашли и насладились», согласно пресс-релизу.

«Когда я узнала, что мой прадед был «мооншинером», это почувствовалось, как моя страсть к виски была предопределена», - сказала Бейонсе в заявлении. «SirDavis - это мой способ почтить его, соединив нас через новую общую legacy».

Веб-сайт SirDavis features рукописное письмо от Бейонсе к Хогу, в котором она заявляет, что «твоя legacy служит источником вдохновения и мотивации для меня».

Рецепт был создан Биллом Лумсденом, дистиллером, ответственным за шотландские single-malt виски Glenmorangie и Ardbeg, принадлежащие LVMH. Смес из 51% rye и 49% malted barley, виски созревает в бочке из хереса, согласно пресс-релизу.

В результате получается вкусовой профиль, который, как описано, демонстрирует вкус темно-красных фруктов, гвоздики и корицы, предлагая «элегантную текстуру и ощущение во рту, напоминающие японские и шотландские виски».

LVMH раскрыла, что Бейонсе была тесно вовлечена в дизайн бутылки, которая гордо несет бронзового коня, представляющего корни Бейонсе в Техасе.

Хотя и описанный как «годы в разработке», этот шаг совпадает с недавним образом Бейонсе в стиле «ковбойкор». Ее публичный образ «Ковбой Картер», а также предыдущий альбом «Ренессанс», оба содержали изображения Бейонсе на коне, с упоминаниями виски в обоих записях.

SirDavis является последним бизнес-проектом Бейонсе, присоединившись к ее недавно расширенной империи, которая включает в себя парфюм (Cé Noir) и линию средств по уходу за волосами (Cécred). 42-летней певице также принадлежит Parkwood Entertainment, в которую входит линия спортивной одежды Ivy Park.

Бейонсе присоединяется к длинному списку знаменитостей, которые в последнее время входят на рынок роскошных напитков, в том числе Дрейк, Дуэйн Джонсон, Джордж Клуни и даже собственный муж Jay-Z, который продал 50-процентную долю в своем бренде шампанского Armand de Brignac LVMH в 2021 году.

Moët Hennessy, в свою очередь, надеется получить более крупную долю на растущем рынке виски США на $5,1 миллиарда. Виски теперь составляет 62% американских экспортных спиртных напитков, и число дистилляторов выросло с 35 двадцатилетие назад до 2600 в 2023 году.

SirDavis будет доступен в США и в выбранных магазинах в Лондоне, Париже и Токио с сентября, по цене около $89.

Люксовый виски, названный SirDavis, является данью уважения Бейонсе к наследию её прадеда и демонстрирует уникальный стиль с помощью созревания в бочках из хереса и отличительного вкусового профиля.

Вовлечение Бейонсе в процесс создания выходит за рамки рецепта виски, как видно из роскошного бронзового коня, украшающего каждую бутылку, отражающего её корни в Техасе и личный стиль.

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