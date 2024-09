Бейонсе обсуждает приоритеты ее спокойствия и дает обоснования отсутствия визуальных сопровождений в "Ковбой Картер" и "Ренессанс".

Популярная личность украшает обложку октябрьского номера GQ, снявшись в статье под названием "Энтерпрайзерство Бейонсе Ноулз-Картер". Бейонсе расширяет свою империю музыки, моды и средств по уходу за волосами, выпустив виски, названный в честь ее дедушки, SirDavis.

Она также размышляет о своей жизни и карьере.

Выпустив свой восьмой альбом "Act II: Cowboy Carter" в этом году, Бейонсе рассказала изданию: "Я горжусь тем, чего достигла, но признаю жертвы - свои и своей семьи. Было время, когда я гнала себя, чтобы укладываться в невозможные сроки, не имея времени насладиться плодами своего труда. В 90-х нам не учили приоритезировать психическое здоровье. У меня не было границ, и я соглашалась на все. Но я уже достаточно заплатила".

Изначально Бейонсе колебалась, разрешать ли своей 12-летней дочери Блю Айви присоединяться к ней на сцене во время тура Renaissance, любящая мама объяснила: "Блю талантлива в музыке и моде. Она блестящий редактор, художник и актриса. С трех лет она создает персонажей. Она звезда в становлении, но я сначала не хотела, чтобы она была на сцене. Блю этого хотела сама, серьезно относилась к этому и заслужила это. Самое главное, она получала удовольствие! Мы все наблюдали, как она растет каждую ночь".

С карьерой, охватывающей три десятилетия, Бейонсе знает о трудностях музыкальной индустрии, особенно для молодых женщин. У нее добрые слова для некоторых растущих артистов, продолжающих ее наследие.

"Я восхищаюсь и уважаю женских певцов-песенников, которые делают волны сегодня... Raye, Victoria Monet, Sasha Keable, Chloe x Halle и Reneé Rapp. Я люблю Doechii и GloRilla, и я только что узнала о That Mexican OT, он из Хьюстона... Он динамичный! Я люблю 'Please Please Please' Сабрины Карпентер, и я считаю, что Thee Sacred Souls и Chappell Roan талантливы и интригующи".

Но она также любит классику, упомянув таких икон, как "Стиви Уандер, Марвин Гей и музыканты лейбла Stax".

Бейонсе достигла легендарного статуса, в том числе благодаря доверию к своей интуиции. Она призналась GQ, что именно поэтому она отказалась от просьб о музыкальных видео для "Cowboy Carter" и "Renaissance".

"Я считала важным, учитывая визуальный перегруз, дать миру сфокусироваться на голосе. Музыка сама по себе достаточно хороша. Фанаты со всего мира стали визуальными. Мы все испытали визуальное на туре".

Чарisma королевы Бей позволяет нам стать визуальными, которых мы ищем. Пока "Энтерпрайзерство Бейонсе" процветает.

"Я отошла от формулы поп-звезды много лет назад", - сказала она. "Я перестала гнаться за тем, что модно, и начала сосредотачиваться на качествах, которые улучшаются со временем и опытом. Великая музыка и сильные сообщения никогда не выйдут из моды".

Империя Бейонсе выходит за рамки музыки и моды, предлагая развлечения через различные каналы. Несмотря на занятый график, она наслаждается тем, как ее дочь Блю Айви выступает, наслаждаясь плодами их общего таланта.

Фанаты ценят уникальный подход Бейонсе к музыке, часто выбирая фокус на голосе вместо визуальной перегрузки, предлагая уникальный опыт развлечений.

