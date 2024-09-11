Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Бейонсе обсуждает приоритеты ее спокойствия и дает обоснования отсутствия визуальных сопровождений в "Ковбой Картер" и "Ренессанс".

Бейонсе редко участвует в интервью, но всякий раз, когда она это делает, у неё есть значимые мысли для разделения.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Бейонсе дает представление на сцене в 2023 году
Бейонсе дает представление на сцене в 2023 году

Бейонсе обсуждает приоритеты ее спокойствия и дает обоснования отсутствия визуальных сопровождений в "Ковбой Картер" и "Ренессанс".

Популярная личность украшает обложку октябрьского номера GQ, снявшись в статье под названием "Энтерпрайзерство Бейонсе Ноулз-Картер". Бейонсе расширяет свою империю музыки, моды и средств по уходу за волосами, выпустив виски, названный в честь ее дедушки, SirDavis.

Она также размышляет о своей жизни и карьере.

Выпустив свой восьмой альбом "Act II: Cowboy Carter" в этом году, Бейонсе рассказала изданию: "Я горжусь тем, чего достигла, но признаю жертвы - свои и своей семьи. Было время, когда я гнала себя, чтобы укладываться в невозможные сроки, не имея времени насладиться плодами своего труда. В 90-х нам не учили приоритезировать психическое здоровье. У меня не было границ, и я соглашалась на все. Но я уже достаточно заплатила".

Изначально Бейонсе колебалась, разрешать ли своей 12-летней дочери Блю Айви присоединяться к ней на сцене во время тура Renaissance, любящая мама объяснила: "Блю талантлива в музыке и моде. Она блестящий редактор, художник и актриса. С трех лет она создает персонажей. Она звезда в становлении, но я сначала не хотела, чтобы она была на сцене. Блю этого хотела сама, серьезно относилась к этому и заслужила это. Самое главное, она получала удовольствие! Мы все наблюдали, как она растет каждую ночь".

С карьерой, охватывающей три десятилетия, Бейонсе знает о трудностях музыкальной индустрии, особенно для молодых женщин. У нее добрые слова для некоторых растущих артистов, продолжающих ее наследие.

"Я восхищаюсь и уважаю женских певцов-песенников, которые делают волны сегодня... Raye, Victoria Monet, Sasha Keable, Chloe x Halle и Reneé Rapp. Я люблю Doechii и GloRilla, и я только что узнала о That Mexican OT, он из Хьюстона... Он динамичный! Я люблю 'Please Please Please' Сабрины Карпентер, и я считаю, что Thee Sacred Souls и Chappell Roan талантливы и интригующи".

Но она также любит классику, упомянув таких икон, как "Стиви Уандер, Марвин Гей и музыканты лейбла Stax".

Бейонсе достигла легендарного статуса, в том числе благодаря доверию к своей интуиции. Она призналась GQ, что именно поэтому она отказалась от просьб о музыкальных видео для "Cowboy Carter" и "Renaissance".

"Я считала важным, учитывая визуальный перегруз, дать миру сфокусироваться на голосе. Музыка сама по себе достаточно хороша. Фанаты со всего мира стали визуальными. Мы все испытали визуальное на туре".

Чарisma королевы Бей позволяет нам стать визуальными, которых мы ищем. Пока "Энтерпрайзерство Бейонсе" процветает.

"Я отошла от формулы поп-звезды много лет назад", - сказала она. "Я перестала гнаться за тем, что модно, и начала сосредотачиваться на качествах, которые улучшаются со временем и опытом. Великая музыка и сильные сообщения никогда не выйдут из моды".

Империя Бейонсе выходит за рамки музыки и моды, предлагая развлечения через различные каналы. Несмотря на занятый график, она наслаждается тем, как ее дочь Блю Айви выступает, наслаждаясь плодами их общего таланта.

Фанаты ценят уникальный подход Бейонсе к музыке, часто выбирая фокус на голосе вместо визуальной перегрузки, предлагая уникальный опыт развлечений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Джон Бон Джови появляется в Нью-Йорке в 2023 году
Общество

Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Правоохранительные органы Нашвилла хвалят известного музыканта Джона Бон Джови за оказание помощи женщине на пешеходном мосту Сигенталер во вторник вечером.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно